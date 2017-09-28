Новый бюджетный смартфон LG K7i получил встроенный ультразвуковой отпугиватель комаров Mosquito Away

Компания LG представила новый смартфон K7i, который является эксклюзивом для рынка Индии. Как обычно, не исключено, что в будущем появится версия этого аппарата для других рынков, но пока об этом ничего неизвестно.

С первого взгляда это обычный бюджетный смартфон с 5-дюймовым экраном разрешения HD (1280х720 пикселей), 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ флэш-памяти и неназванным четыреъядерным CPU. Более того, устройство работает под управлением старой ОС Android Marshmallow и пока ничего не указывает на получение в будущем обновления до Nougat или Oreo. Но есть в этом аппарате одна весьма интересная особенность, которой нет даже во флагманских смартфонах – встроенный ультразвуковой отпугиватель комаров. Собственно, именно этим нас и заинтересовал данный аппарат.

Функциональность эта, именуемая Mosquito Away, уже давно присутствует в ряде других продуктов LG – в кондиционерах, стиральных машинах и даже телевизорах. Похоже, производитель решил, что пора распространить ее и на смартфоны.

Пока неясно, насколько эффективной является технология Mosquito Away и действительно ли она работает так, как заявлено. При этом BBC заявляет, что функция Mosquito Away –миф, то есть, маркетинговая уловка. Энтомолог и глава консультативного совета Нидерландского фонда малярии Барт Кнолс сообщил изданию, что никаких научных доказательств того, что ультразвук отталкивает комаров «нет вообще». К слову, в 2006 году он получил Шнобелевскую премию по биологии, доказав, что самку малярийного комара одинаково привлекает запах сыра и запах человеческих ног.

Так или иначе, за сумму, эквивалентную $121, можно получить не только смартфон, но еще и ложное чувство безопасности от надоедливых, а порой и опасных для здоровья, комаров. Ну и еще Android Marshmallow. Определенно, это предложение, от которого сложно отказаться J.

Источник: The Verge