Новый бюджетный смартфон LG K7i получил встроенный ультразвуковой отпугиватель комаров Mosquito Away

Новый бюджетный смартфон LG K7i получил встроенный ультразвуковой отпугиватель комаров Mosquito Away

Компания LG представила новый смартфон K7i, который является эксклюзивом для рынка Индии. Как обычно, не исключено, что в будущем появится версия этого аппарата для других рынков, но пока об этом ничего неизвестно.

С первого взгляда это обычный бюджетный смартфон с 5-дюймовым экраном разрешения HD (1280х720 пикселей), 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ флэш-памяти и неназванным четыреъядерным CPU. Более того, устройство работает под управлением старой ОС Android Marshmallow и пока ничего не указывает на получение в будущем обновления до Nougat или Oreo. Но есть в этом аппарате одна весьма интересная особенность, которой нет даже во флагманских смартфонах – встроенный ультразвуковой отпугиватель комаров. Собственно, именно этим нас и заинтересовал данный аппарат.

Функциональность эта, именуемая Mosquito Away, уже давно присутствует в ряде других продуктов LG – в кондиционерах, стиральных машинах и даже телевизорах. Похоже, производитель решил, что пора распространить ее и на смартфоны.

Пока неясно, насколько эффективной является технология Mosquito Away и действительно ли она работает так, как заявлено. При этом BBC заявляет, что функция Mosquito Away –миф, то есть, маркетинговая уловка. Энтомолог и глава консультативного совета Нидерландского фонда малярии Барт Кнолс сообщил изданию, что никаких научных доказательств того, что ультразвук отталкивает комаров «нет вообще». К слову, в 2006 году он получил Шнобелевскую премию по биологии, доказав, что самку малярийного комара одинаково привлекает запах сыра и запах человеческих ног.

Так или иначе, за сумму, эквивалентную $121, можно получить не только смартфон, но еще и ложное чувство безопасности от надоедливых, а порой и опасных для здоровья, комаров. Ну и еще Android Marshmallow. Определенно, это предложение, от которого сложно отказаться J.

Источник: The Verge

Похожие записи