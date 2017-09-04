Новый электрочайник Xiaomi стоит около $15

Китайская компания Xiaomi выпустила под своим брендом MIJIA новую модель электрического чайника. Новая модель, в отличие от своего предшественника в лице Xiaomi MiJia Smart Kettle, не обладает какими-либо смарт-возможностями, поскольку лишена средств беспроводного подключения. Зато стоит почти вдвое дешевле – около $15. И отличается еще более минималистическим дизайном.

Корпус нового электрического чайника сделан из матового пластика и окрашен в белый цвет. И нагревательный диск, и сама колба чайника полностью выполнены из нержавеющей стали. Соответственно, никакого датчика уровня воды здесь нет. К слову, здесь используется тэн закрытого типа.

К сожалению, эта модель, как упоминалось в начале заметки, не оснащается беспроводным модулем Bluetooth, так что подключить ее к смартфону для управления посредством фирменного ПО Mi Smart не выйдет. Но она наделена тремя функциями безопасности, обеспечивающими надежную эксплуатацию чайника. Кроме свойственного абсолютно всем современным моделям автоматического отключения при закипании здесь есть еще две функции: первая — тэн не начнет нагреваться, если в чайнике нет воды и вторая — специальная безопасная конструкция разъема питания.

Крышка при нажатии на кнопку открывается сначала примерно на 45°, но потом ее можно вручную увеличить угол открытия до 75°, чтобы можно было без проблем засунуть руку и вымыть чайник изнутри.

Из остального можно отметить светодиодный индикатор состояния работы, покрытый прозрачным матовым материалом, чтобы в темноте чайник светился не очень ярко и не слепил.

Кроме того, у чайника неплохая термоизоляция. Благодаря воздушной прослойке между колбой и корпусом последний не нагревается свыше 40 градусов по Цельсию.

Новая, не умная модель чайника Xiaomi поступит в продажу уже завтра одновременно на всех популярных интернет-площадках, включая Mi Mall, Mi Home, JD.com и Suning Tesco.