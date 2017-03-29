Новый флагман HTC U (Ocean) с настраиваемыми сенсорными гранями Edge Sense ожидается в следующем месяце

В сентябре прошлого года в сети появился концептуальный видеоролик смартфона HTC Ocean с технологией чувствительных к касаниям граней, созданный дизайнером Данель Вермюлен. Теперь же хорошо известный информатор Эван Блэсс (@evleaks) в своей заметке на сайте VentureBeat утверждает, что НTC Ocean — это не просто дизайнерская фантазия, а реальный продукт. Сообщается, что смартфон будет представлен уже следующем месяце под именем HTC U и поступит в продажу по всему миру в мае.

Напомним, главной особенностью смартфона HTC Ocean является полной отсутствие физических кнопок. Вместо них здесь используются специальные сенсорные боковые грани, которые позволяют регулировать громкость, яркость, спускать затвор камеры и управлять другими функциями устройства. Функциональность якобы называется Edge Sense и реализована за счет множества сенсоров, расположенных под металлическим ободком по периметру корпуса.

Сама идея управления посредством граней смартфона не нова, нечто подобное мы уже видели ранее у ZTE и Xiaomi, но то были лишь первые попытки, причем не самые удачные, и идея не прижилась. Но сама по себе концепция определенно интригует и будет интересно посмотреть, что сможет выжать из этого HTC.

По словам информатора, в смартфоне будет использоваться флагманская однокристальная система Snapdragon 835. Диагональ экрана HTC U (Ocean) – 5,5 дюйма, разрешение – 2560х1440 пикселей. Объем встроенной памяти будет достигать 128 ГБ. Также сообщается о двух камерах, причем разрешение фронтальной выше, чем основной – 16 Мп против 12 Мп. Смартфон будет работать под управлением ОС Android Nougat 7.1 с фирменной оболочкой HTC Sense 9.

Будучи флагманской моделью производителя на нынешний год, HTC U (если в итоге он действительно будет называться именно так) станет третьей моделью в линейке после HTC U Play и U Ultra, представленных в начале года. Почему производитель решил анонсировать устройства именно в таком порядке? Неизвестно. Возможно, из-за нехватки SoC Snapdragon 835. Как уже ранее сообщалось, первые партии данной SoC зарезервированы компанией Samsung для Galaxy S8.

Источник: VentureBeat