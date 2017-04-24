Новый флагманский смартфон HTC U 11 будет предложен в пяти цветовых вариантах

На прошлой неделе мы узнали, что новый флагманский смартфон HTC с кодовым именем Ocean, который получит чувствительные к силе нажатия боковые панели, представят 16 мая. Теперь же известный инсайдер Эван Блэсс рассказал о том, что смартфон поступит в продажу под названием HTC U 11, а не HTC U, как предполагалось изначально, и будет предложен в пяти цветах: белом, черном, синем, красном и серебристом.

Сообщается, что название HTC U 11 согласуется не только с новой, но и со старой схемой именования смартфонов. Цифра 11 в названии указывает на то, что HTC Ocean является одиннадцатым по счету флагманом компании, идущим на смену нынешней модели HTC 10.

Чувствительные к нажатиям боковые панели – одна из главных особенностей грядущего флагмана HTC. С их помощью, как ожидается, можно будет удобно управлять различными функциями устройства, просто сжимая его в руке. Предположительно, технология позволит устройству распознавать не только факт нажатия, но и силу, а также тип самого касания – короткое и длинное, что в свою очередь открывает массу сценариев использования панелей.

Что касается же технических характеристик, смартфону приписывают SoC, Snapdragon 835, 5,5-дюймовый экран QHD, 64/128 ГБ флэш-памяти, 12-мегапиксельную основную и 16-мегапиксельную фронтальную камеры и ОС Android 7.1 Nougat с фирменной оболочкой HTC Sense 9 из коробки. По сути, осталось узнать цену и дату начала продаж.

Ах да, размытое изображение из приглашения на презентацию оказалось кадром из анимации ниже.

Источник: @evleaks