Новый флагманский смартфон LG G6 сфотографировали рядом с предшественником LG G5

До начала MWC 2017 остаются считанные дни, так что немудрено, что в сети все чаще всплывают живые фотографии новинок, которые должны быть представлены на этой выставке. На этот раз в объектив фотографа попал будущий флагман LG G6, причем рядом с ним находится предшественник LG G5, что позволяет не только оценить дизайн новинки, но и сравнить габариты двух поколений данного смартфона.

Как видно по фотографии, габариты обеих моделей практически идентичны, разве что новинка выглядит немного длиннее, что немудрено с учетом более «вытянутого» формата экрана 2:1. Напомним, что LG G6 получит 5,7-дюймовую матрицу с разрешением 2880×1440 точек, тогда как его предшественник оснащался 5,3-дюймовой матрицей с разрешением 2560×1440 точек.

Добавить дополнительные 0,4 дюйма (а это ровно 1 см) получилось за счет уменьшения всех четырех рамок, что хорошо видно благодаря фронтальной панели в белом цвете. Так же хорошо видны и скругления углов матрицы, на что компания намекала в приглашении на анонс и видеотизере программной оболочки.

Напомним, что ранее в сети появлялось живое фото задней панели смартфона LG G6, а также рекламный ролик из бассейна, который практически на 100% подтверждает, что модель будет влагозащищенной.

Официальный анонс нового флагмана LG состоится уже на этой неделе, 26 февраля 2017 года, в рамках выставки Mobile World Congress в Барселоне.

Источник: PhoneArena