Новый GPU PowerVR Series8XE Plus обеспечит поддержку виртуальной реальности в смартфонах среднего уровня

Компания Imagination Technology разработала новый производительный GPU PowerVR Series8XE Plus, который позволит добавить поддержку виртуальной реальности в смартфоны среднего уровня – стоимостью от $200 до $400.

По заверениям производителя, новый GPU позволит повысить графическую производительность смартфонов среднего уровня. Он способен обрабатывать видео в Full HD разрешении с частотой 60 кадров в секунду. Такие показатели необходимы для обеспечения воспроизведения контента виртуальной реальности на мобильных устройствах. Новый GPU также обеспечит прирост производительности в мобильных играх и при обработке видео. Новинка обеспечивает прирост производительности в играх в 4 раза по сравнению с предшественником в лице PowerVR Series8XE. Вместе с тем, PowerVR Series8XE Plus ориентирован на применение в сфере вычислений, например, в автомобилях. Он поддерживает распознавание изображений и визуальные вычисления, может использоваться с оболочками машинного обучения Caffe и TensorFlow.

Новый GPU Imagination Technology PowerVR Series8XE Plus появится в составе готовых Android-смартфонов в следующем году.

Источник: cdrinfo