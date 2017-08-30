Новый хромбук Acer Chromebook 15 получил алюминиевый корпус, 15,6-дюймовый IPS-экран и сразу четыре USB-порта, включая пару Type-C

Помимо ноутбуков компания Acer анонсировала новую модель Chromebook 15, которая получила новый алюминиевый корпус и время автономной работы до 12 часов. Отметим, что из метала выполнена не только внешняя сторона дисплейного блока, но и рабочая панель, а сам хромбук стал тоньше и легче, чем предыдущее поколение данной модели (378x256x18,9 мм и 1,72 кг).

Новый хромбук оснащается 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1080 точек (CB515-1HT с сенсорным экраном, CB515-1H — с обычным), а также полноразмерной клавиатурой с подсветкой и двумя динамиками по краям рабочей панели. Пользователь может выбрать конфигурацию с Intel Celeron N3350/N3350 или Intel Pentium N4200, с оперативной памятью объемом 4 или 8 ГБ, а также хранилищем данных на 16, 32 или 64 ГБ (eMMC). Интересно, что система охлаждения Acer Chromebook 15 выполнена по безвентиляторной схеме.

Хромбук оснащается кард-ридером SD, четырьмя портами USB — двумя классическими USB 3.0 и двумя новыми USB 3.1 Gen 1 Type-C, и совмещенным аудиопортом, а также модулями Bluetooth 4.2 и Intel Wireless-AC (802.11ac) с технологией 2×2 MIMO. Продажи новинки начнутся в октябре по цене $399 в США и €499 в Европе.

Источник: Acer