Новый игровой ПК Alienware Area 51 оснащается новейшими процессорами Intel Core X или AMD Ryzen Threadripper

Компания Alienware, принадлежащая Dell, анонсировала обновление игровой настольной системы Alienware Area 51, выполненной в оригинальном корпусе. Внешний вид модели остался прежним (дизайн Triad), изменения же сосредоточены внутри. Новинка приурочена к выходу новых HEDT-процессоров Intel Intel Core X и AMD Ryzen Threadripper, которыми, собственно, и оснащается.

В случае Alienware Area 51 могут получить самую безумную в плане технических характеристик конфигурацию, главное – иметь много денег. Если говорить о серии Intel Core-X, то на выбор пользователя предложены 6-ядерная модель i7 7800X, 8-ядерная i7 7820X и 10-ядерная i9 7900X. Перечня доступных моделей из семейства AMD Ryzen Threadripper пока нет, что неудивительно, ведь окончательного анонса чипов еще не было. Предыдущие модели Alienware Area 51 оснащались процессорами с заводским разгоном и жидкостной СО, так что, вероятно, эта же особенность будет характерна и для новых Alienware Area 51.

Графическая подсистема может быть представлена как одной видеокартой GTX 1050 Ti, так и двумя GTX 1080 Ti, работающими в режиме SLI, или даже тремя моделями Radeon RX 580, объединенными в Crossfire.

Вариант Alienware Area 51, использующий процессоры AMD Ryzen Threadripper, станет доступен для покупки начиная с 27 июля. Разумным кажется предположить, что это и есть дата начала продаж чипов Ryzen Threadripper. Модель Alienware Area 51 на Intel Core X поступит в продажу в конце лета. Данных о ценах пока нет, но с учетом спецификаций высочайшего уровня, которые предлагает Alienware Area 51, очевидно, что они будут высокими, очень.

Источник: The Verge