Новый LG V30 будет похож дизайном на LG G6, но получит основную камеру с рекордной диафрагмой F/1,6

О том, что 31 августа пройдет пресс-конференция, посвященная анонсу флагманского смартфона LG V30, компания LG сообщила некоторое время назад. Утекший на днях в сеть внутренний документ LG указывает, что на домашнем рынке Южной Кореи продажи устройства стартуют 15 сентября. Теперь же хорошо известный инсайдер с псевдонимом OnLeaks дополнил свое предыдущее видео, на котором можно увидеть трехмерную модель новинки корейского гиганта, обычным изображением, изъятым из руководства пользователя.

Новое изображение хорошо согласуется опубликованными ранее изображениями, созданными средствами трехмерной графики. Оно также подтверждает дизайн грядущей новинки, а именно, что новая модель V30 будет очень похожа на нынешнюю G6, только немного крупнее. Утечки приписывают устройству дисплей Full Vision с соотношением сторон 18:9 диагональю 6 дюймов.

Ввиду отсутствия дополнительного информационного дисплея, ранее являющегося главной изюминкой этой серии, и невероятного сходства в дизайне с нынешней моделью G6, возникает закономерный вопрос касательно позиционирования, а точнее, дифференциации серий V и G. Ответ может быть скрыт в основной камере устройства.

У LG V30 основная камера тоже будет сдвоенной, как и у G6, но, по новым данным, объектив основного модуля будет характеризоваться диафрагмой F/1,6, что станет новым рекордным значением для рынка смартфонов. Сейчас самые светосильные объективы используются в камерах смартфонов Samsung Galaxy S8 и HTC U11 – в обоих случаях диафрагма составляет F/1,7. Эта незначительная разница в 0,1 в данном случае может обеспечить существенное превосходство в условиях недостаточной освещенности. О втором дополнительном модуле известно лишь то, что он будет широкоугольный.

Новые данные также подтверждают предыдущие слухи о монолитной конструкции корпуса с несъемным аккумулятором.

Главным конкурентом LG V30 станет смартфон Samsung Galaxy Note8, который представят на неделю раньше. Он тоже предложит двойную камеру, о преимуществах которой производитель уже успел рассказать.

Источник: gsmarena