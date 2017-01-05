Новый Mass Effect выйдет в марте. Опубликовано новое геймплейное видео

Поклонникам серии Mass Effect осталось ждать уже недолго до релиза новой игры Mass Effect: Andromeda. Ранее было известно, что она будет официально представлена весной 2017 года, а теперь озвучена окончательная дата релиза – 21 марта в Северной Америке и 23 в Европе. Игра будет доступной на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК.

Вместе с тем, во время проведения выставки CES 2017 был показан короткий ролик с игровым процессом Mass Effect: Andromeda. В нём показана посадка на планету, распределение навыков при повышении уровня персонажа, короткая схватка с противниками с применением навыков и способностей.

Напомним, в центре сюжета Mass Effect: Andromeda будет семья Райдеров. Отец семейства — просто сюжетный персонаж. А вот игрок будет управлять либо его сыном, либо дочерью — участниками инициативы «Андромеда». Она была создана в 2176 году для того, чтобы дать шанс на «новое будущее» продвинутым цивилизациям Млечного пути. Ковчег «Гиперион» был отправлен в 2185 году. Игроку будет присвоен титул Первопроходца — грубо говоря, главы своего ковчега, который обладает качествами лидера, бойца и тому подобного. Действие игры будет разворачиваться в скоплении Элея, где «сканирование показало наличие нескольких пригодных для жизни планет».

Источник: The Verge