Новый монитор Philips 278E8QJAB с изогнутой 27-дюймовой VA-матрицей и расширенной цветовой гаммой будет стоить 7800 грн

Компания MMD, обладающая правами на бренд Philips Monitors, представила новый 27-дюймовый монитор Philips 278E8QJAB с изогнутым экраном, расширенной цветовой гаммой и поддержкой фирменной технологии улучшения цветопередачи Ultra Wide-Color.

Благодаря поддержке данной технологии изображение на VA-матрице с LED-подсветкой и Full HD разрешением выглядит более естественным, а цветовая гамма стала одной из самых широких на рынке: монитор способен отображать 130% гаммы sRGB (104% гаммы NTSC), при типичных по рынку показателях 99% sRGB (72% NTSC). Также отметим, что малый радиус изгиба экрана в 1800 мм позволяет придать изображению большую глубину, не искажая его при этом.

Новый 27-дюймовый монитор Philips 278E8QJAB поддерживает целый ряд фирменных технологий компании, включая Flicker-Free (автоматическая настройка яркости, позволяющая убрать мерцание), Philips SmartImage Lite (подстройка параметров отоображение под контент на экране, чтобы добиться оптимального уровня контрастности, насыщенности и четкости) и Adaptive Sync (снижение размытия, разрывов и подёргивания картинки). Кроме того, вся работа с цветом проходит без помощи программных улучшений и фильтров, непосредственно на аппаратном уровне.

Отметим, что новый монитор Philips 278E8QJAB E-Line появится в продаже уже в марте по цене 7809 гривен.

Технические характеристики:

Характеристики Монитор Philips 278E8QJAB Тип матрицы ЖК-монитора VA LCD Технология подсветки W-LED Диагональ экрана 27 дюймов / 68,6 см Соотношение сторон 16:9 Оптимальное разрешение 1920 x 1080 при 60 Гц Углы обзора 178° (Г) / 178° (В), при C/R > 10 Яркость 250 кд/м² Цвета 1,7 миллиарда Цветовая гамма (типичная) NTSC 104% (CIE 1976)

sRGB 130% (CIE 1931) Улучшение качества изображения SmartImage Lite Комфорт Встроенные динамики: 2 х 3 Вт

Замок Kensington

Поддержка Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 Подключение Видеовход: VGA (аналоговый), DisplayPort, HDMI (цифровой, HDCP)

Синхронизация: раздельная синхронизация, синхронизация по зелёному

Аудиоразъёмы: аудиовыход, выход для наушников Подставка Наклон: -5/20° Корпус Цвет: чёрный

Отделка: глянцевая

Источник: Philips