Новый монитор Philips 278E8QJAB с изогнутой 27-дюймовой VA-матрицей и расширенной цветовой гаммой будет стоить 7800 грн
Компания MMD, обладающая правами на бренд Philips Monitors, представила новый 27-дюймовый монитор Philips 278E8QJAB с изогнутым экраном, расширенной цветовой гаммой и поддержкой фирменной технологии улучшения цветопередачи Ultra Wide-Color.
Благодаря поддержке данной технологии изображение на VA-матрице с LED-подсветкой и Full HD разрешением выглядит более естественным, а цветовая гамма стала одной из самых широких на рынке: монитор способен отображать 130% гаммы sRGB (104% гаммы NTSC), при типичных по рынку показателях 99% sRGB (72% NTSC). Также отметим, что малый радиус изгиба экрана в 1800 мм позволяет придать изображению большую глубину, не искажая его при этом.
Новый 27-дюймовый монитор Philips 278E8QJAB поддерживает целый ряд фирменных технологий компании, включая Flicker-Free (автоматическая настройка яркости, позволяющая убрать мерцание), Philips SmartImage Lite (подстройка параметров отоображение под контент на экране, чтобы добиться оптимального уровня контрастности, насыщенности и четкости) и Adaptive Sync (снижение размытия, разрывов и подёргивания картинки). Кроме того, вся работа с цветом проходит без помощи программных улучшений и фильтров, непосредственно на аппаратном уровне.
Отметим, что новый монитор Philips 278E8QJAB E-Line появится в продаже уже в марте по цене 7809 гривен.
Технические характеристики:
|Характеристики
|Монитор Philips 278E8QJAB
|Тип матрицы ЖК-монитора
|VA LCD
|Технология подсветки
|W-LED
|Диагональ экрана
|27 дюймов / 68,6 см
|Соотношение сторон
|16:9
|Оптимальное разрешение
|1920 x 1080 при 60 Гц
|Углы обзора
|178° (Г) / 178° (В), при C/R > 10
|Яркость
|250 кд/м²
|Цвета
|1,7 миллиарда
|Цветовая гамма (типичная)
|NTSC 104% (CIE 1976)
sRGB 130% (CIE 1931)
|Улучшение качества изображения
|SmartImage Lite
|Комфорт
|Подключение
|Подставка
|Корпус
Источник: Philips