Новый монитор Philips 278E8QJAB с изогнутой 27-дюймовой VA-матрицей и расширенной цветовой гаммой будет стоить 7800 грн

Новый монитор Philips 278E8QJAB с изогнутой 27-дюймовой VA-матрицей и расширенной цветовой гаммой будет стоить 7800 грн

Компания MMD, обладающая правами на бренд Philips Monitors, представила новый 27-дюймовый монитор Philips 278E8QJAB с изогнутым экраном, расширенной цветовой гаммой и поддержкой фирменной технологии улучшения цветопередачи Ultra Wide-Color.

Благодаря поддержке данной технологии изображение на VA-матрице с LED-подсветкой и Full HD разрешением выглядит более естественным, а цветовая гамма стала одной из самых широких на рынке: монитор способен отображать 130% гаммы sRGB (104% гаммы NTSC), при типичных по рынку показателях 99% sRGB (72% NTSC). Также отметим, что малый радиус изгиба экрана в 1800 мм позволяет придать изображению большую глубину, не искажая его при этом.

Новый 27-дюймовый монитор Philips 278E8QJAB поддерживает целый ряд фирменных технологий компании, включая Flicker-Free (автоматическая настройка яркости, позволяющая убрать мерцание), Philips SmartImage Lite (подстройка параметров отоображение под контент на экране, чтобы добиться оптимального уровня контрастности, насыщенности и четкости) и Adaptive Sync (снижение размытия, разрывов и подёргивания картинки). Кроме того, вся работа с цветом проходит без помощи программных улучшений и фильтров, непосредственно на аппаратном уровне.

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Отметим, что новый монитор Philips 278E8QJAB E-Line появится в продаже уже в марте по цене 7809 гривен.

Технические характеристики:

ХарактеристикиМонитор Philips 278E8QJAB
Тип матрицы ЖК-монитораVA LCD
Технология подсветкиW-LED
Диагональ экрана27 дюймов / 68,6 см
Соотношение сторон16:9
Оптимальное разрешение1920 x 1080 при 60 Гц
Углы обзора178° (Г) / 178° (В), при C/R > 10
Яркость250 кд/м²
Цвета1,7 миллиарда
Цветовая гамма (типичная)NTSC 104% (CIE 1976)
sRGB 130% (CIE 1931)
Улучшение качества изображенияSmartImage Lite
Комфорт
  • Встроенные динамики: 2 х 3 Вт
  • Замок Kensington
  • Поддержка Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Подключение
  • Видеовход: VGA (аналоговый), DisplayPort, HDMI (цифровой, HDCP)
  • Синхронизация: раздельная синхронизация, синхронизация по зелёному
  • Аудиоразъёмы: аудиовыход, выход для наушников
Подставка
  • Наклон: -5/20°
Корпус
  • Цвет: чёрный
  • Отделка: глянцевая

Источник: Philips

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