Новый Nissan Leaf 2018 получит «умную» педаль газа e-Pedal, которая сможет разгонять, тормозить и останавливать электромобиль

Шутки про недостающую третью педаль при переходе с механической на автоматическую коробку передач скоро смогут выйти на новый уровень, так как в новом Nissan Leaf 2018 и разгоняться и тормозить можно будет с помощью всего одной «умной» педали e-Pedal.

Автопроизводитель поведал о новой технологии в рамке промокампании, в которой уже упоминал про ассистента для водителя ProPILOT. Самое главное, о чем стоит упомянуть — старая добрая педаль тормоза в Nissan Leaf останется на своем законном месте, а технологию e-Pedal можно будет включать и отключать по собственному желанию с помощью специального переключателя на приборной панели, превращая обычную педаль газа в «умную».

Принцип действия умной педали e-Pedal весьма прост — при необходимости набрать скорость, на нее необходимо нажать, при необходимости замедлиться — немного отпустить, и наконец убрать ногу с педали, если надо остановится полностью. Интересно, что в последнем случае Nissan Leaf можно остановить не только на парковке, но и например, на подъеме — после начала движения он стартует в горку без отката.

В Nissan отметили, что подобный способ управления можно будет использовать на 90% дорог, типичных для среднестатистического водителя. Особенно он пригодится при неспешном передвижении в пробках или в плотном траффике на трассах. Таким образом автопроизводитель намерен переосмыслить способ управления автомобилями будущего, выпустив первую серийную модель с «однопедальным» управлением. Отметим, что в какой-то степени данный способ управления работает в электромобилях уже сейчас, когда во время движения в эко-режимах автомобиль начинает использовать рекуперацию для подзарядки батарей, стоит водителю начать торможение.

Производитель прямо указывает, что в аварийных и близких к ним ситуациях водитель без проблем сможет использовать привычную педаль тормоза. Однако мы не можем не отметить, что в моменты, когда от водителя будет требоваться мгновенная реакция на дорожную ситуацию, привыкание к управлению одной педалью вполне может его запутать и замедлить принятие верного решения.

Напомним, что Nissan Leaf 2018-го модельного года представят публике 6 сентября на автошоу во Франкфурте.

Источник: Nissan