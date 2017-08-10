Новый Nissan Leaf будет значительно дешевле Tesla Model 3 и Chevrolet Bolt, но с меньшим запасом хода

В настоящее время инженеры Nissan работают над созданием новой модели электромобиля Leaf, который позволит компании более успешно конкурировать с другими автопроизводителями.

Презентация Nissan Leaf запланирована на сентябрь, иэта модель уже засветилась на фотографиях. А теперь удалось узнать и уровень цен новинки. Как сообщают осведомлённые источники, цена базовой версии Nissan Leaf S модельного ряда 2018 года начинается с отметки $29995. Максимальная комплектация Leaf SL оценивается в $36200. Таким образом, стартовая цена Nissan Leaf нового поколения будет на $5000 меньше стоимости наиболее доступной версии Tesla Model 3. По сравнению с Chevrolet Bolt цена Nissan Leaf будет меньше уже на $7000.

Но, сэкономив на стоимости покупки электромобиля, его владельцам предстоит мириться с меньшим запасом хода. Nissan Leaf модельного ряда 2018 года получит батарею ёмкостью 40 кВтч. Это заметно больше, чем у модели нынешнего поколения (30 кВтч), но уступает показателям конкурентов. Для сравнения, у Chevrolet Bolt батарея имеет ёмкость 60 кВтч, а Tesla Model 3 может комплектоваться аккумуляторами ёмкостью 50 или 75 кВтч. По предварительным данным, запас хода нового Nissan Leaf составит 241-257 км против 383 км у Chevrolet Bolt (согласно американскому испытательному циклу EPA) и около 350 км у Tesla Model 3. Не исключено, что в будущем новый электромобиль Nissan получит более ёмкую батарею.

Ещё одним улучшением Nissan Leaf нового поколения является использование более мощного электромотора. Вместо агрегата мощностью 107 л.с. в нынешней модели новинка предложит двигатель на 147 л.с. Но, опять же, это меньше, чем предлагают конкуренты. Chevrolet Bolt комплектуется мотором мощностью 200 л.с. Также сообщается, что новый Leaf получит систему частично автономного управления Nissan ProPilot. Но пока нет сведений, будет ли она доступна в базовой версии.

Более подробные сведения о Nissan Leaf нового поколения будут оглашены 5 сентября.

Источник: The Verge