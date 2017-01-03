Новый ноутбук LG All Day Gram способен работать 24 часа без подзарядки и весит менее 1 кг

К выставке CES 2017 компания LG подготовила ноутбук All Day Gram, который может работать в автономном режиме на протяжении круглых суток.

Речь идёт об одной из восьми моделей в рамках обновлённой линейки Gram. Эта версия включает 13,3-дюймовый дисплей, процессор Intel Core i3 и батарею ёмкостью 60 Втч. В итоге, ноутбук, по заверениям производителя, может работать без подзарядки на протяжении 24 часов. Более крупные модификации с 14- и 15,6-дюймовыми дисплеями и более производительными комплектующими также отличаются высоким показателем автономной работы и не дотягивают до круглых суток совсем немного. 14-дюймовая модель способна работать без подзарядки 23 часа, 15,6-дюймовая – 22 часа.

Несмотря на столь длительный период автономной работы, новинки являются достаточно компактными и лёгкими решениями. Масса 13,3-дюймовой модели составляет 940 г, 14-дюймовой – 970 г. Обновлённая линейка включает и более лёгкие версии: 13,3-дюймовую массой 830 г и 14-дюймовую массой 860 г. Но они уже не могут похвастаться суточной автономностью.

Все новые ноутбуки LG All Day Gram содержат процессоры Intel Core седьмого поколения, оперативную память стандарта DDR4, твердотельные накопители ёмкостью от 256 ГБ до 512 ГБ и дисплеи с разрешением 1920х1080 точек. Цена составляет от $1100 до $2000.

Источник: slashgear