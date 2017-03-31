Новый планшет Apple iPad имеет много общего с первым iPad Air и все так же плохо поддается ремонту

На прошлой неделе компания Apple, как известно, обновила свою линейку планшетных компьютеров iPad, заменив 9,7-дюймовый iPad Air 2 новой моделью, которая называется просто iPad. На этой неделе новинка добралась до лаборатории iFixit, где и была препарирована. Вообще мобильные устройства Apple никогда не славились высокой ремонтопригодностью. «Чуда» не произошло и на сей раз. Забегая вперед, скажем, что планшет в итоге получил два балла из десяти (как обычно, максимальному баллу соответствует максимальная ремонтопригодность). То есть, с точки зрения приспособленности к ремонту новая модель полностью соответствует старой iPad Air 2, на замену которой и пришла.

Как обычно, весь процесс разборки с развернутыми комментариями и множеством фотографий «внутренностей» устройства можно найти на сайте iFixit, мы же будем кратки и отметим лишь несколько основных моментов.

Как известно, «новый» Apple iPad получился толще и тяжелее старого iPad Air 2. Это обусловлено более емким аккумулятором (32,9 Вт•ч), который, к слову, не припаян к плате. Для сравнения, в планшете iPad Air 2 установлена батарея значительно меньшей емкости – 27,6 Вт•ч, как и у iPad Pro 9.7″ – 27,9 Вт•ч. Собственно, аккумулятор аналогичной емкости использовался в первом iPad Air и это далеко не единственное отмеченное iFixit сходство.

В целом конструкция и внутренняя компоновка нового Apple iPad мало чем отличается от Apple iPad Air, что хорошо видно на фото выше (новый Apple iPad в серебристом цвете, а iPad Air в темно-сером цвете корпуса). Помимо батареи есть и другие компоненты, перекочевавшие из Apple iPad Air в Apple iPad.

На небольшой системной плате планшета расположились однокристальная система Apple A9 APL0898, совмещенная с микросхемой оперативной памяти Samsung K3RG1G10BM-BGCH объемом 2 ГБ, микросхема флэш-памяти SK Hynix H23QEG8VG2ACR объемом 32 ГБ, контроллером сенсорного ввода Broadcom BCM5976 (аналогичные можно найти в iPhones 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, SE, а также в трекпадах MacBook, MacBook Air и Pro, и еще по меньшей мере в двух поколениях iPad), модуль NFC NXP 67V04, модуль Wi-Fi Apple/USI 339S0038 и другие электронные компоненты.

Простота замены аккумулятора (то, что он не припаян к плате) – одна из двух плюсов конструкции, отмеченных iFixit. Второй – панель дисплея и защитное стекло являются отдельными элементами. Это существенно снижает риск повреждения дисплея в процессе разборки и удешевляет ремонт, позволяя по мере необходимости заменить только стекло или панель. В других моделях, где панель объединена с защитным стеклом, такого выбора нет. На этом плюсы заканчиваются. Баллы были сняты за приклеенную к остальной части корпуса переднюю панель, повсеместное использование клея, использование клейкой ленты на ЖК-панели, посредством которой та крепится к передней панели устройства и прочие конструктивные сложности, которые усложняют ремонт устройства.

Источник: iFixit