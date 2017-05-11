Новый портативный аккумулятор Samsung емкостью 5100 мА•ч оценивается в $60

Ассортимент компании Samsung пополнился новым внешним аккумулятором, рассчитанным на использование совместно с новыми флагманскими смартфонами Galaxy S8 и Galaxy S8+. Это тот самый аккумулятор, о котором стало известно незадолго до выхода смартфонов Galaxy S8. Устройство имеет емкость 5100 мА·ч, поддерживает технологию быстрой зарядки Samsung Fast Charge и стоит $60.

Устройство получило светодиодный индикатор, указывающих примерный уровень заряда, полноразмерный разъем USB, а также порт USB-C. В комплекте поставки аккумулятора также присутствуют кабеля с разъемами USB и micro-USB, а также переходник с разъемами USB-C и microUSB.

Емкости аккумулятора, по заверениям производителя, должно хватать на две полные зарядки (от 0 до 100%) большинства последних смартфонов. Зарядка осуществляется током 2 А. В случае устройств с поддержкой технологии Samsung Fast Charge этот процесс должен происходить до 1,5 раза быстрее.

Внешний аккумулятор предлагается в синем и сером вариантах цветового оформления, пока что он доступен только в США.

Источник: Samsung