Новый производитель Maze обещает полностью безрамочный смартфон

На рынке смартфонов появился новый игрок – компания Maze. Она уже успела подготовить к выпуску свой первый смартфон с красноречивым названием Alpha и теперь потихоньку подводит публику к анонсу новинки.

Подробные технические характеристики новинки пока не сообщаются. Можно лишь сделать определённые выводы на основании продемонстрированного изображения. Устройство имеет минимальные рамки вокруг дисплея по бокам и над ним. Можно предположить, что диагональ экрана составляет 5,5 или 6 дюймов, в смартфоне используются панель AMOLED и защитное стекло Gorilla Glass 4, а разрешение изображения составляет 1920×1080 точек. Изображение задней панели свидетельствует о наличии двойной камеры. Спецификации камер не уточняются, но известно, что в них используются сенсоры Sony. В качестве операционной системы используется версия Android 7.0 Nougat.

В качестве основного рынка сбыта смартфона Maze Alpha называется Европа. Продажи новинки должны начаться в апреле, но это ещё не финальная дата. Ориентировочная цена устройства пока не сообщается.

Компания Maze входит в состав крупной китайской корпорации. Она включает более 850 сотрудников, включая команду разработки из 80 человек. Также сообщается о партнёрских отношениях с крупными игроками IT-рынка: Qualcomm, Samsung, Japan Display, MediaTek и др.

Источник: digitaltrends