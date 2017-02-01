Новый робот Handle от Boston Dynamics способен передвигаться и балансировать на двух колёсах

Компания Boston Dynamics, известная в качестве разработчика человекоподобных и четвероногих роботов, также занимается созданием колёсных версий. Новый робот на колёсной базе получил название Handle. Он похож на гибрид Segway и двуногого робота Atlas. Официально он ещё не был представлен, но засветился на демонстрационном видео для инвесторов.

Основатель Boston Dynamics Марк Райберт (Marc Raibert) описывает Handle как эксперимент по объединению колёс и ног, оснащённый очень динамичной системой, которая способна самостоятельно поддерживать балансировку и переносить свой вес. По его словам, использование колёс более эффективно, чем ног, несмотря на существование компромисса при перемещении по пересечённой местности.

Такой робот может использоваться для работы с грузами в складских помещениях. Несмотря на то, что Boston Dynamics периодически демонстрирует свои достижения в сфере роботостроения, она всё ещё не выпускает продуктов, которые могут использоваться в коммерческих целях. Из-за этого Alphabet рассматривала возможность продажи Boston Dynamics.

Источник: The Verge