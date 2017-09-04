Новый смартфон Samsung Galaxy J7+ получил более мощную начинку и сдвоенную камеру, за что пришлось расплатиться аккумулятором меньшей емкости

Компания Samsung представила новый смартфон среднего класса Galaxy J7+, причем несмотря на минимальные отличия в наименовании от модели Galaxy J7, новинка получила новый дизайн, процессор, двойную камеру и аккумулятор меньшей емкости.

Так же, как и недавно представленные смартфоны Galaxy J7 (2017) и Galaxy J5 (2017), новинка выполнена в алюминиевом корпусе. Дизайн передней панели идентичен собратьям по J-линейке — минимальные рамки по краям, аппаратная кнопка Home с интегрированным сканером отпечатков и две сенсорные кнопки по бокам от нее. Идентичны даже габариты, если не учитывать, что толщина корпуса Galaxy J7+ на 0,1 мм меньше — 152,4×74,7×7,9 мм.

А вот на задней панели изменений заметно больше. Во-первых, разработчики решили по-другому оформить антенные полоски — раньше они характерно изгибались, не выходя на боковые грани, а теперь их сделали привычно прямыми. Второе изменение связано с двойной основной камерой, теперь два вертикально ориентированных объектива скрыты под стеклянной накладкой, а вспышка сдвинута ниже этого фотоблока.

Отметим, что в качестве основной камеры Samsung Galaxy J7+ получил комплект из 13 Мп с апертурой f/1.7 и 5 Мп с апертурой f/1.9, а в качестве фронтальной — 16 Мп с объективом f/1.9.

Характеристики дисплея остались прежними — 5,5-дюймовая Super AMOLED матрица с разрешением 1920×1080 точек (Full HD), а вот вместо Exynos 7870 смартфон оснастили неназванным восьмиядерным процессором с рабочей частотой 2,39 ГГц (по всей видимости это Mediatek Helio P20). Объем оперативной памяти теперь составляет 4 ГБ (хотя у моделей J7/J7 Pro/J7 Prime ее 3 ГБ), а емкость хранилища данных — 32 ГБ плюс возможность расширить ее с помощью карт MicroSD.

Показательно, что при тех же габаритах, что и у других моделей линейки, емкость аккумулятора Samsung Galaxy J7+ заметно меньше — 3000 мАч против 3600 мАч, что можно объяснить только установкой сдвоенной камеры, которая заняла дополнительное место в корпусе.

Отметим, что на новинку уже открыт предзаказ в Таиланде, а на 17 сентября запланирован старт продаж по цене приблизительно $390. О доступности смартфона Samsung Galaxy J7+ на глобальном рынке производитель обещает сообщить позже.

Источник: GSMarena