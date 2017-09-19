Новый тендер по закупке услуги MNP в Украине провалился из-за недостаточного количества участников

Похоже действительно нельзя просто так взять и провести тендер на закупку услуг по внедрению услуги переноса номера (MNP) в Украине с первого раза.

Крайний срок приема тендерных предложений по новому конкурсу на закупку услуг по внедрению многострадальной услуги MNP истек два дня назад, 17 сентября. И, увы, но хороших новостей у нас для вас нет и в этом раз. Лишь одна компания из минимум двух необходимых проявила интерес к конкурсу и подала соответствующую заявку. Таким образом, из-за отсутствия должного количества участников конкурс был признан несостоявшимся. То есть, сроки внедрения услуги MNP в Украине стали еще под большим вопросом.

Этим единственным участников торгов, изъявившим желание внедрять MNP Украине, согласно данным ProZorro, стал консорциум «Украинский центр поддержки номеров и адресов». При ожидаемой цене закупки в 40 млн грн предложил более чем в 2,5 раза меньше – 15,25 млн грн. К слову, участник этот, по слухам, является компанией, аффилированной с экс-руководством НКРСИ со времен Януковича.

Что будет дальше? Очевидно, что теперь УГЦР объявит повторный конкурс, но где гарантия, что в этот раз наберется необходимое для вынесения решения количество тендерных предложений? Тут будет уместно вспомнить и о судебном разбирательстве по старому тендеру. Напомним, победитель отмененного конкурса «Эс Ай Центр» подал в суд на УГЦР, требуя «доплатить» за уже поставленное оборудование и софт по отмененному контракту, а регулятора в свою очередь ответил встречным иском с требованием признать договор недействительным.

Источник: prozorro