Новый вариант смартфона Xiaomi Redmi 4X с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти стоит $160

Примерно два месяца назад вместе со своей первой однокристальной системой Pinecone S1 и смартфоном на ее основе Xiaomi Mi 5C компания Xiaomi представила также бюджетную модель Xiaomi Redmi 4X с аккумулятором емкостью 4100 мА•ч по цене около $100. На тот момент Xiaomi Redmi 4X предлагался в двух версиях: с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти, а также с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти. И вот сейчас производитель сообщил о выпуске новой модификации Xiaomi Redmi 4X, отличающейся увеличенными объемами памяти. Говоря точнее, топовый Xiaomi Redmi 4X получил 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной флэш-памяти.

Само собой, в цене смартфон также прибавил. Если базовая модель Xiaomi Redmi 4X стоит около $100, а версия с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти – около $130, то за вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти придется отдать уже $160. Приобрести новинку можно будет уже начиная с завтрашнего дня.

Увеличенные объемы ОЗУ флэш-памяти – это единственные изменения по сравнению с двумя старыми моделями Xiaomi Redmi 4X. Напомним, для Xiaomi Redmi 4X характерен цельнометаллический корпус, SoC Snapdragon 435 и пятидюймовый дисплей разрешением 1280 х 720 пикселей, покрытый защитным стеклом 2.5D. Также в оснащении устройства 13-мегапиксельная основная камера и дактилоскопический датчик.

Источник: gizmochina