Новый язык программирования Microsoft предназначен для квантовых компьютеров

Когда в 1976 году вышел MITS Altair 8800, который считается первым в мире ПК для обычного домашнего пользователя, у Microsoft уже был готов интерпретатор языка программирования BASIC для него. И теперь софтверный гигант хочет быть в равной степени готовым, когда наступит эра квантовых вычислений и появятся первые квантовые ПК для массового потребителя. На ежегодной конференции Microsoft Ignite компания объявила о разработке нового языка программирования, который уже интегрирован в Visual Studio и оптимизирован для использования с масштабируемыми квантовыми компьютерами.

Для работы с этим языком потребуется иметь представление о кубитах и других сложных терминах и процессах, связанных с квантовыми вычислениями, но Microsoft максимально упростить выполнение основных вычислений на машинах с принципиально новой архитектурой путем реализации поддержки обычных языков вроде C# и Python.

О статусе нового языка говорит тот факт, что у него пока даже нет собственного имени. По сути, Microsoft разрабатывает язык программирования для несуществующих компьютеров будущего.

Квантовые вычисления – тема очень сложная и даже выпущенные ранее IBM учебные материалы для новичков, написанные пионером в области квантовых вычислений Чарльзом Беннетом, здесь особыми помощниками не станут. Билл Гейтс, обсуждая новые инициативы Microsoft, сказал, что для него квантовая физика как «иероглифы» (в смысле, ничего непонятно). Сатья Наделла, когда его попросили описать проект одним предложением, ответил, что «хотел бы, но не может».

Не вдаваясь в технические подробности, интересные и понятные только тем, кто активно занимается либо интересуется темой квантовых вычислений, отметим, что именно квантовые компьютеры, помогут человечеству найти ответы на фундаментальные научные вопросы и решить глобальные проблемы в различных отраслях, в том числе и в медицине.

«Они (квантовые ПК) позволят ученым выполнять вычисления, с которыми обычные суперкомпьютеры не управились бы за все время существования Вселенной, в считанные минуты или часы», – объясняет Microsoft.

В основе проекта лежат наработки талантливого исследователя-теоретика Microsoft Майкла Фридмена (фото выше), посвятившего годы изучению программах и аппаратных аспектов «топологического квантового компьютера». В команде Фридмана есть «несколько выдающихся физиков, специализирующихся в области конденсированных сред, физиков-теоретиков, ученых-матерей, математиков и программистов».

Microsoft уже 12 лет инвестирует значительные средства в создание масштабируемого квантового компьютера. Сообщается, что аппаратной частью компьютера Microsoft тоже занимается, но, похоже, приоритет все же отдается именно программной стороне. В компании рассчитывают, что разработанные ею инструменты для разработчиков и исследователей помогут ускорить разработку соответствующих алгоритмов, использующих преимущества квантовых компьютеров.

Все инструменты будут доступны бесплатно в конце 2017 года. Желающие разработчики могут присоединиться к сообществу по ссылке: www.microsoft.com/quantum.

Здесь уместно вспомнить, что в начале этого года IBM представила свой самый производительный квантовый компьютер, состоящий из 17 кубитов. А незадолго до этого голубой гигант пообещал выпустить первый коммерческий квантовый компьютер в ближайшие пять лет.

Источник: engadget и Microsoft