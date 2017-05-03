NuTonomy выведет беспилотные кроссоверы Peugeot 3008 на дороги Сингапура, а Samsung — беспилотные Hyundai на дороги Южной Кореи

На днях о совместных программах по развитию беспилотных автомобилей сообщило сразу несколько крупных компаний. Во-первых, концерн Groupe PSA (Peugeot Citroen Automobiles) собирается плотно сотрудничать со стартапом NuTonomy, который «прокачает» кроссовер Peugeot 3008 для использования без водителя и проведет реальные тесты в Сингапуре. Во-вторых, еще более знакомая нашим читателям компания Samsung выведет собственный автопилот на дороги Южной Кореи, причем в качестве основы для своей электроники будут использовать местные автомобили Hyundai.

Напомним, что стартап NuTonomy стал первой компанией в мире, которая запустила в эксплуатацию беспилотное такси, это произошло в августе 2016 года. В качестве основы для разработанной стартапом начинки использовались электромобили Renault Zoe и Mitsubishi i-MiEV. Теперь же в Groupe PSA хотят, чтобы стартаперы поступили аналогично с кроссовером Peugeot 3008 — речь идет об интеграции сенсоров и программного обеспечения от NuTonomy.

Проект должен быть реализован до конца лета и уже в сентябре текущего года первый Peugeot/NuTonomy 3008 должен выехать на улицы Сингапура. Компании также упоминают о последующем расширении географии тестов на «другие города по всему миру» — как минимум, можно ожидать появления беспилотного Peugeot 3008 в Бостоне, где NuTonomy уже проводила тесты, и Париже, где находится штаб-квартира Groupe PSA.

Отметим, что после недавнего приобретения за $1,4 млрд европейского подразделения General Motors (бренды Opel и Vauxhall) автопроизводитель Groupe PSA (бренды Peugeot и Citroen) стал вторым по величине европейским автопроизводителем после Volkswagen. Соответственно, компания не собирается отставать от лидера в таком активно развивающемся сегменте, как автопилотируемые автомобили. Представители Groupe PSA и NuTonomy также отметили, что стремятся создать безопасный, эффективный и полностью автономный автомобиль, система автопилотирования которого будет интегрирована в модель непосредственно на этапе сборки, а не в качестве дополнительного «навесного» оборудования.

Не менее интересны и новости от Samsung, которая наконец получила разрешение на тестирование автопилотируемых автомобилей на реальных дорогах Южной Кореи. Несмотря на то, что в свое время эта компания занималась производством автомобилей, для испытаний системы автопилотирования она предпочла задействовать модели другой южнокорейской компании Hyundai (которая, в свою очередь, получила такое разрешение первой в своей стране). Таким образом, Samsung оснастит одну из моделей Hyundai необходимым сенсорами и бортовым компьютерным модулем с обучаемым ИИ.

Если испытания пройдут успешно, то сотрудничество двух южнокорейских компаний вполне может привести к партнерству, которое позволит одной из них последовательно развивать IT-часть системы автопилотирования, а второй — предоставлять своим клиентам беспилотные автомобили.

Именно по этому пути скорее всего пойдет и Apple, которая в данный момент тестирует собственный аппаратно-программный комплекс автопилотирования на кроссоверах Lexus.

Источники: NuTonomy, Korea Herald