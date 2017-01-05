NVIDIA анонсировала новую версию стримингового устройства Shield с поддержкой 4K, HDR и Google Assistant

В рамках проведения выставки потребительской электроники CES 2017 компания NVIDIA анонсировала новую версию стримингового устройства Shield модельного ряда 2017 года.

Данное устройство подключается к телевизору и позволяет транслировать на него игровой контент, генерируемый на компьютере или в облачном сервисе, например, GeForce Now. Новая версия получила более производительные компоненты и теперь обеспечивает возможность вывода изображения в разрешении 4K Ultra HD с поддержкой расширенного динамического диапазона HDR. Помимо аппаратных улучшений в NVIDIA Shield реализованы и новые программные функции. В частности, добавлена поддержка Google Assistant. Теперь пользователь может взаимодействовать с различными сервисами при помощи голосовых команд через NVIDIA Shield. При этом на экране подключенного телевизора будут выводиться визуальные представления ответов на вопросы. Кроме того, NVIDIA позиционирует Shield в качестве управляющего центра для множества умных домашних устройств на базе технологии SmartThings.

Новая версия NVIDIA Shield поступит в продажу по цене $199,99.

Источник: NVIDIA