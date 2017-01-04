NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti с повышенными по сравнению с настольными аналогами частотами GPU

Компания NVIDIA анонсировала мобильные видеокарты GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti. Графические процессоры, на которых построены новинки, не просто идентичны по конфигурации тем, что используют настольные собратья, а еще и характеризуются более высокими рабочими частотами. Впрочем, об этом мы уже писали ранее.

Итак, базовая частота ядра видеокарты GeForce GTX 1050 Ti составляет 1493 МГц, а повышенная – 1620 МГц. Для сравнения, у настольной версии GTX 1050 Ti эти показатели равны 1290 и 1392 МГц соответственно. Ядро GeForce GTX 1050 характеризуется частотами 1354/1493 МГц против 1354/1455 МГц у настольной версии. Объем памяти типа GDDR5 в обоих случаях равен 4 ГБ. Память работает на частоте 7000 МГц, а ширина шины памяти равна 128 разрядам.

Мобильная GeForce GTX 1050 Ti построена на базе 14-нм GPU GP107, в конфигурацию которого входит 768 ядер CUDA, 48 текстурных блоков и 32 блока растровых операций. Модель GeForce GTX 1050 основана на том же графическом ядре, но количество ядер CUDA урезано до 640 штук, текстурных блоков предусмотрено 40 штук, а блоков растровых операций 32, как у GeForce GTX 1050 Ti.

Анонс первых ноутбуков с видеокартами GeForce GTX 1050 и GTX 1050 Ti ожидается в рамках проходящей сейчас выставки CES 2017. Версия GTX 1050 Ti нацелена на ноутбуки с экранами разрешением 1920х1080 пикселей, а модель GTX 1050 идеально подойдет для работы в паре с экранами разрешением 1600х900 пикселей.

Источник: TechPowerUp