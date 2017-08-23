Объем нового внешнего накопителя WD My Book Duo составляет внушительные 20 ТБ

Объем нового внешнего накопителя WD My Book Duo составляет внушительные 20 ТБ

Линейка двухдисковых внешних накопителей WD My Book Duo, подходящих как для домашнего, так и для профессионального использования, компании Western Digital расширилась «вверх» и приросла новой моделью максимальной на данный момент емкости в 20 ТБ.

Накопитель My Book Duo представляет собой массив из двух жестких дисков WD Red, оптимизированных для работы в RAID и обеспечивающих скорость последовательного чтения данных до 360 МБ/с. Накопитель может работать в режимах RAID 0 или RAID 1.

Устройство оснащено интерфейсами USB-C 3.1 и USB-A 3.0 (х2). Хранилище имеет габариты 100х180х160 мм.

My Book Duo поддерживает шифрование по алгоритму AES с 256-разрядным ключом, поставляется с фирменным ПО для защиты данных WD Security и обеспечен трехлетней гарантией производителя.

Стоит внешний накопитель My Book Duo объемом 20 ТБ недешево – $850. Отметим, что в рамках линейки My Book Duo предлагаются и другие варианты My Book Duo меньшего объема – 16, 12, 8, 6 и 4 ТБ.

Источник: Western Digital 

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