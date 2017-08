Объем нового внешнего накопителя WD My Book Duo составляет внушительные 20 ТБ

Линейка двухдисковых внешних накопителей WD My Book Duo, подходящих как для домашнего, так и для профессионального использования, компании Western Digital расширилась «вверх» и приросла новой моделью максимальной на данный момент емкости в 20 ТБ.

Накопитель My Book Duo представляет собой массив из двух жестких дисков WD Red, оптимизированных для работы в RAID и обеспечивающих скорость последовательного чтения данных до 360 МБ/с. Накопитель может работать в режимах RAID 0 или RAID 1.

Устройство оснащено интерфейсами USB-C 3.1 и USB-A 3.0 (х2). Хранилище имеет габариты 100х180х160 мм.

My Book Duo поддерживает шифрование по алгоритму AES с 256-разрядным ключом, поставляется с фирменным ПО для защиты данных WD Security и обеспечен трехлетней гарантией производителя.

Стоит внешний накопитель My Book Duo объемом 20 ТБ недешево – $850. Отметим, что в рамках линейки My Book Duo предлагаются и другие варианты My Book Duo меньшего объема – 16, 12, 8, 6 и 4 ТБ.

Источник: Western Digital