Обнаружена самая тусклая из известных карликовых галактик Вселенной

Группа астрономов благодаря серии наблюдений на японском телескопе Subaru Telescope, расположенном в обсерватории Мауна-Кеа, на одноименном вулкане, Гавайи, обнаружила новую карликовую сфероидальную галактику d1005+68, которая входит в состав соседнего скопления галактик M81 Group.

В данном случае ученые использовали инструмент Hyper Suprime-Cam (HSC) телескопа Subaru Telescope. Разрешающей способности и чувствительности камеры HSC оказалось достаточно для того, чтобы обнаружить очень слабо светящееся скопление звезд в районе скопления M81, самого близкого скопления к нашему местному. Результаты исследования указывают, что карликовая галактика d1005+68 находится на удалении 13 миллионов световых лет от Земли и 250 тысяч световых лет от центра скопления M81. Радиус галактики d1005+68 составляет 613 световых лет, а суммарная масса всех ее звезд превышает массу Солнца приблизительно в 250 тысяч раз. Ориентировочный возраст галактики d1005+68 составляет 12 миллиардов лет.

Светимость галактики d1005+68 составляет 7,94 единицы в V-диапазоне, что делает ее самой тусклой из всех известных на сегодняшний день карликовых галактик.

Другим интересным моментом является то, что галактика d1005+68 очень близка к другой галактике, карликовой эллиптической галактике BK5N, которая является спутником скопления M81. Расстояние, которое разделяет эти галактики, составляет около 16 300 световых лет и, по всей видимости, в данном случае имеет место весьма редкое явление, которое можно описать не иначе как «галактика-спутник галактики-спутника». Но для окончательных выводов, позволяющих говорить о том, что галактика d1005+68 является первым «спутником спутника», обнаруженным за пределами нашего локального скопления, нужны дополнительные наблюдения.

Источник: phys.org и dailytechinfo.org