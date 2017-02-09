Обновление Android Wear 2.0 выйдет практически для всех умных часов со старой версией ОС [список]

Обновление Android Wear 2.0 выйдет практически для всех умных часов со старой версией ОС [список]

После весьма длительного периода тестирования и доработки (первая версия Developer Preview стала доступна еще в мае) Google наконец-то выпустила потребительскую версии ОС Android Wear 2.0. Вчера были представлены умные часы LG Watch Sport и Watch Style, которые стали первыми носителями этой ОС. Но обновление Android Wear 2.0 получат практически все старые модели часов с предыдущей версией ОС, что, несомненно, радует.

На всякий случай, вот список умных часов, для которых подтвержден выпуск обновления:

  • Asus ZenWatch 2;
  • Asus ZenWatch 3;
  • Casio Smart Outdoor Watch;
  • Casio PRO TREK Smart;
  • Fossil Q Founder;
  • Fossil Q Marshal;
  • Fossil Q Wander;
  • Huawei Watch;
  • LG G Watch R;
  • LG Watch Urbane;
  • LG Watch Urbane 2nd Edition LTE;
  • Michael Kors Access;
  • Moto 360 2nd Gen;
  • Moto 360 for Women;
  • Moto 360 Sport;
  • New Balance RunIQ;
  • Nixon Mission;
  • Polar M600;
  • TAG Heuer Connected.

Само собой, обновление не выйдет одновременно для всех часов, его придется немного подождать. Развертывание обновления будет проходить в лучших традициях Google поэтапно, сроки релиза программного обеспечения будут отличаться в зависимости от конкретной модели и региона.

Что же касается основных новшеств, которые принесет Android Wear 2.0, их немало. Кроме нового дизайна в стиле Material Design, родных приложений (запускаются и работают непосредственно на умных часах), расширенных настроек и функциональности циферблатов, появился голосовой помощник Google Assistant, расширены возможности Google Fit, а также добавлена поддержка платежного сервиса Android Pay. Правда, в последнем случае надо учитывать, что сервис не будет работать если у смартфона, к которому подключены часы, разблокирован загрузчик.

Источник: gsmarena и Google

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