Обновление Android Wear 2.0 выйдет практически для всех умных часов со старой версией ОС [список]

После весьма длительного периода тестирования и доработки (первая версия Developer Preview стала доступна еще в мае) Google наконец-то выпустила потребительскую версии ОС Android Wear 2.0. Вчера были представлены умные часы LG Watch Sport и Watch Style, которые стали первыми носителями этой ОС. Но обновление Android Wear 2.0 получат практически все старые модели часов с предыдущей версией ОС, что, несомненно, радует.

На всякий случай, вот список умных часов, для которых подтвержден выпуск обновления:

Asus ZenWatch 2;

Asus ZenWatch 3;

Casio Smart Outdoor Watch;

Casio PRO TREK Smart;

Fossil Q Founder;

Fossil Q Marshal;

Fossil Q Wander;

Huawei Watch;

LG G Watch R;

LG Watch Urbane;

LG Watch Urbane 2nd Edition LTE;

Michael Kors Access;

Moto 360 2nd Gen;

Moto 360 for Women;

Moto 360 Sport;

New Balance RunIQ;

Nixon Mission;

Polar M600;

TAG Heuer Connected.

Само собой, обновление не выйдет одновременно для всех часов, его придется немного подождать. Развертывание обновления будет проходить в лучших традициях Google поэтапно, сроки релиза программного обеспечения будут отличаться в зависимости от конкретной модели и региона.

Что же касается основных новшеств, которые принесет Android Wear 2.0, их немало. Кроме нового дизайна в стиле Material Design, родных приложений (запускаются и работают непосредственно на умных часах), расширенных настроек и функциональности циферблатов, появился голосовой помощник Google Assistant, расширены возможности Google Fit, а также добавлена поддержка платежного сервиса Android Pay. Правда, в последнем случае надо учитывать, что сервис не будет работать если у смартфона, к которому подключены часы, разблокирован загрузчик.

Источник: gsmarena и Google