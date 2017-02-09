Обновление Android Wear 2.0 выйдет практически для всех умных часов со старой версией ОС [список]
После весьма длительного периода тестирования и доработки (первая версия Developer Preview стала доступна еще в мае) Google наконец-то выпустила потребительскую версии ОС Android Wear 2.0. Вчера были представлены умные часы LG Watch Sport и Watch Style, которые стали первыми носителями этой ОС. Но обновление Android Wear 2.0 получат практически все старые модели часов с предыдущей версией ОС, что, несомненно, радует.
На всякий случай, вот список умных часов, для которых подтвержден выпуск обновления:
- Asus ZenWatch 2;
- Asus ZenWatch 3;
- Casio Smart Outdoor Watch;
- Casio PRO TREK Smart;
- Fossil Q Founder;
- Fossil Q Marshal;
- Fossil Q Wander;
- Huawei Watch;
- LG G Watch R;
- LG Watch Urbane;
- LG Watch Urbane 2nd Edition LTE;
- Michael Kors Access;
- Moto 360 2nd Gen;
- Moto 360 for Women;
- Moto 360 Sport;
- New Balance RunIQ;
- Nixon Mission;
- Polar M600;
- TAG Heuer Connected.
Само собой, обновление не выйдет одновременно для всех часов, его придется немного подождать. Развертывание обновления будет проходить в лучших традициях Google поэтапно, сроки релиза программного обеспечения будут отличаться в зависимости от конкретной модели и региона.
Что же касается основных новшеств, которые принесет Android Wear 2.0, их немало. Кроме нового дизайна в стиле Material Design, родных приложений (запускаются и работают непосредственно на умных часах), расширенных настроек и функциональности циферблатов, появился голосовой помощник Google Assistant, расширены возможности Google Fit, а также добавлена поддержка платежного сервиса Android Pay. Правда, в последнем случае надо учитывать, что сервис не будет работать если у смартфона, к которому подключены часы, разблокирован загрузчик.