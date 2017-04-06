Обновление Creators Update выйдет всего для 13 смартфонов с Windows 10 Mobile, половина из которых – устройства Microsoft

Для смартфонов под управлением Windows 10 Mobile обновление Windows 10 Creators Update станет доступно 25 апреля спустя несколько недель после начала его распространения на ПК. О самом факте выхода «творческого» пакета улучшений и исправлений для Windows 10 Mobile мы уже писали, но сейчас появилась информация о том, какие именно смартфоны получат обновление.

Едва ли это станет для вас новостью, но все же отметим, что старые модели вроде Nokia Lumia 930, Nokia Lumia 830 и Nokia Lumia 1520, которые были выпущены более двух лет назад, не будут обновлены до версии Creators Update. Владельцы этих аппаратов могут рассчитывать лишь на наборы исправлений и кумулятивные обновления.

Всего заявлено 13 смартфонов, которые вошли в список совместимых и гарантировано получат мобильную версию нового обновления. Приводим их списком ниже:

Alcatel IDOL 4S;

Alcatel OneTouch Fierce XL;

HP Elite x3;

Lenovo Softbank 503LV;

MCJ Madosma Q601;

Microsoft Lumia 550;

Microsoft Lumia 640/640XL;

Microsoft Lumia 650;

Microsoft Lumia 950/950 XL;

Trinity NuAns Neo;

VAIO VPB051 [Vaio Phone Biz];

Как видим, почти половина из этого списка – смартфоны Microsoft.

То, что обновление выходит 25 апреля вовсе не означает, что конкретный обладатель одного из упомянутых выше устройств сможет обновиться именно в этот день. Как обычно, обновление будет разворачиваться на устройствах постепенно и сроки его доступности для каждого аппарата будут отличаться в зависимости от региона и принадлежности к тому или другому оператору.

Собственно, разработчик об этом предупреждает:

Имейте в виду, что доступность обновления может разниться в зависимости от производителя, модели, страны или региона, мобильного оператора или поставщика услуг, специализированного установленного ПО, аппаратных ограничений и других факторов вроде откликов от наших пользователей».

Никаких крупных изменений или новшеств для смартфонов само обновление не принесет. В основном оно содержит мелкие усовершенствования вроде улучшений для браузера Edge, поддержки формата электронных книг EPUB и новой иконки функции «Поделиться».

Источник: MSPoweruser