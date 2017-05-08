Обновление микрокода AGESA 1.0.0.6 улучшит совместимость процессоров AMD Ryzen с памятью DDR4

Процессоры AMD Ryzen оказались достаточно интересными решениями. Но на этапе сборки компьютера с одним из таких чипов счастливых обладателей новинок мог поджидать один неприятный сюрприз – новые процессоры достаточно капризны в плане работы со скоростными модулями оперативной памяти.

Процессоры AMD Ryzen готовы к работе с модулями от DDR4-2133 до DDR4-3200, при этом важное значение здесь имеет количество активных каналов, число задействованных модулей и даже ранговость используемых планок памяти. Для двухканального режима с двумя модулями гарантирована работа одноранговой памяти в режиме DDR4-2666, тогда как для двухранговой это уже DDR4-2400. Еще большие ограничения устанавливаются при желании использовать четыре модуля. В этом случае производитель гарантирует работу в режиме DDR4-2133 для одноранговых планок, тогда как для двухранговых и вовсе DDR4-1866. Работы с более высокими частотами возможна, но это уже нештатные режимы.

Компания AMD активно работает над устранением данной проблемы и подготовила к выпуску обновление микро-кода AGESA (AMD Generic Encapsulated Software Architecture) под номером 1.0.0.6, которое улучшает работу процессоров Ryzen с модулями памяти DDR4. Заявлена поддержка более высоких частот и более агрессивных таймингов. Также сообщается о добавлении более 20 новых регистров для интегрированных контроллеров памяти чипов Summit Ridge, что улучшит совместимость с продукцией производителей ОЗУ, оптимизированной для платформы Intel. Микро-код AGESA 1.0.0.6 будет распространяться производителями материнских плат через обновление BIOS.

Источник: techpowerup