Обновление Windows 10 Creators Update уже доступно для загрузки
Корпорация Microsoft предоставила возможность загрузки грядущего обновления операционной системы Windows 10 Creators Update ещё до официального релиза. Соответствующие установочные образы на сервере Microsoft обнаружил ресурс Neowin.
В образах доступны 32- и 64-битная редакции Windows 10 в виде сборки 15063. И хотя сама Microsoft официально не подтвердила информацию, что именно сборка 15063 является финальной версией Creators Update, источники, осведомлённые с планами компании, утверждают, что именно этой сборке присвоен внутренний статус RTM (Release to Manufacturing).
Фактическая презентация обновления Windows 10 Creators Update ожидается в начале следующего месяца. Предположительно, релиз состоится 11 апреля. Но самые нетерпеливые пользователи уже могут загрузить сборку Windows 10 15063 по следующим адресам:
- Windows10_InsiderPreview_Client_x64_en-us_15063.iso (64-битная редакция)
- Windows10_InsiderPreview_Client_x32_en-us_15063.iso (32-битная редакция)
Для установки обновления достаточно смонтировать образ в «Проводнике» Windows 10 и запустить файл setup.exe. Также образ можно развернуть на съёмный накопитель для чистой установки ОС.
Источник: The Verge
- Обновление Windows 10 Creators Update принесёт поддержку ряда новых функций и возможностей. Среди них можно отметить режим Game Mode для обеспечения максимальной производительности в играх, встроенный фильтр синего цвета и поддержку папок в меню «Пуск», режим «картинка-в-картинке», новый инструмент обеспечения безопасности Windows Defender Security Center.
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- В рамках анонса Windows 10 Creators Update корпорация Microsoft делала упор на 3D, смешанную реальность, игры в 4K-разрешении и игровые трансляции в один клик.