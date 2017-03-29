Обновление Windows 10 Creators Update выйдет 11 апреля

Компания Microsoft официально объявила дату выхода Windows 10 Creators Update – третьего и самого крупного обновления в истории развития ОС. Его распространение по всему миру начнется 11 апреля. Таким образом, распространение обновления начнется в следующий Patch Tuesday и, как обычно, будет разворачиваться на совместимых устройствах постепенно и с соблюдением очередности. Впрочем, вчера в сети появились прямые ссылки на скачивание англоязычных версий ISO сборки 15063, которая представляет собой версию RTM обновления Creators Update, так что самые нетерпеливые могут обновиться уже сейчас.

«Creators Update разработано, чтобы раскрыть ваш потенциал и вдохновить на творчество, позволяя каждому пользоваться технологиями 3D и смешанной реальности, давая возможность каждому геймеру стать стримером. Помимо творческих инструментов, в обновлении появились новые функции Microsoft Edge, дополнительные возможности управления безопасностью и конфиденциальностью и многое-многое другое», – отметил Юсуф Мехди, корпоративный вице-президент Windows and Devices Group.

Первоначально планировалось, что «творческое» обновление принесет новый блок с востребованными контактами на панели задач и поддержку платформы смешанной реальности Windows Mixed Reality, но эти функции будут добавлены позже в этом году. Но есть в обновлении Windows 10 Creators Update и множество других нововведений. Одно из основных – поддержка игрового режима, оптимизирующего работу компьютера и повышающего его производительность в играх благодаря выделению большего объема ресурсов именно для игровых приложений. Отдельно упоминается об оптимизации ОС для игр в разрешении 4K и возможность вести онлайн-трансляции игрового процесса с помощью стримингового сервиса Beam без необходимости приобретать дополнительное программное обеспечение или оборудование. Чтобы начать трансляцию в Beam достаточно комбинации клавиш Windows + G и команды Broadcast.

Поскольку это обновление в первую очередь ориентировано на создателей контента, особый упор Microsoft делает на новый графический редактор Paint 3D с простыми и удобными инструментами для работы с 3D, который в конечном итоге можно будет запускать на гарнитурах Windows Mixed Reality. Последние должны появится в продаже в этом году.

Центр Remix 3D, позволит пользователям обмениваться и делиться контентом с другими создателями 3D-моделей. Кроме того, появится поддержка 360-градусных видеороликов в фильмах и ТВ-приложениях, а также новый раздел с электронными книгами в магазине Windows Store.

Разработчики также внесли различные улучшения в фирменное ПО. В браузере Edge, к примеру, появилась возможность создавать и сохранять подборки вкладок, просматривать эскизы всех открытых страниц, поддержка WebVR и формата электронных книг EPUB, а также новые расширения.

В числе других новшеств можно отметить новый ночной режим работы, который автоматически уменьшает синюю составляющую света в вечернее время, специальный режим, выводящий эскизы фильмов, ТВ-передач или окон чата Skype поверх остального в режиме картинка-в-картинке, функцию Dynamic Lock, которая автоматически блокирует ПК, когда из зоны действия пропадает сопряженный с ним посредством Bluetooth смартфон (iPhone, Android или Windows Phone) и обновленный центр обеспечения безопасности Windows с пятью основными экранами.

Большинство изменений в Creators Update являются относительно небольшими, но в то же время весьма полезными. Теперь все внимание смещается на следующее обновление для Windows 10 под кодовым названием Redstone 3, которое, как ожидается, принесет обновленный пользовательский интерфейс и выйдет до конца текущего года. Ожидается, что первые подробности о Redstone 3 компания Microsoft сообщит на грядущей конференции Build.

Источник: Microsoft