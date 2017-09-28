Обновленное мобильное приложение Parking UA позволяет в режиме реального времени выбрать место и оплатить парковку с помощью Masterpass

Компания Mastercard в партнерстве с LeoGaming представили обновленное мобильное приложение Parking UA (ранее — Kyiv Parking App) для оплаты парковки на 219 муниципальных парковках КП «Киевтранспарксервис» с интегрированной платформой цифровых кошельков Masterpass.

Теперь благодаря интерактивной карте в Parking UA можно в режиме реального времени найти площадку для парковки вблизи и проложить к нему маршрут, а также узнать об условиях парковки (стоимость, время работы площадки и т.д.). Благодаря функции настройки уведомлений пользователи смогут узнать, что скоро закончится оплаченное время или завершить сессию после отъезда с площадки. Также впоследствии в Parking UA можно будет приобрести парковочный месячный абонемент на все доступные в приложении или конкретную площадку.

Скачать обновленное приложение можно в Google Play и App Store или с помощью QR-кода непосредственно на паркомате. Пользователи Kyiv Parking App могут автоматически обновить приложение, и в Parking UA появятся ранее загруженные в Masterpass карточки и до 9 зарегистрированных в предыдущей версии приложения автомобилей.

«Создание платежной инфраструктуры столицы — это не только требование Закона Украины, но и общая необходимость. Киев — это современный европейский город, который стремительно развивается в транспортной отрасли, поддерживая направление smart city. Поэтому безналичная оплата парковки через мобильное приложение — это то решение, которое позволит сделать процедуру парковки максимально прозрачной и удобной для киевлян и гостей города», — отметил Сергей Симонов, директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Для того, чтобы оплатить парковку в Parking UA, достаточно выбрать площадку, ввести номер авто, продолжительность парковки (оплата почасовая) и нажать кнопку оплаты с Masterpass. Перед этим необходимо один раз ввести данные банковских карт в кошелек Masterpass, причем это могут быть карточки разных платежных систем. Рассчитываясь за парковку в Parking UA, участники бонусных программ вознаграждений от Mastercard также могут накапливать баллы, которые можно будет обменивать на специальные предложения и подарки.

Напомним, что с 10 августа 2017 года Киев перешел на безналичную оплату парковки, объявив парковщиков и наличные вне закона.

Источник: Parking UA