Обновленный флагманский седан Audi A8 получил систему беспилотного вождения третьего уровня, цифровую приборную панель и умную пневмоподвеску, способную автоматически «перепрыгивать» ямы на дороге
Немецкий автопроизводитель Audi представил новое поколение своего флагманского седана A8. Новинка буквально напичкана современными технологическими решениями, среди которых стоит отметить систему беспилотного управления третьего уровня, «умную» пневматическую подвеску с электромоторами, полностью переработанную цифровую приборную панель, встроенные в подголовники 10-дюймовые Android-планшеты, использование NFC-смартфона вместо обычного ключа, лазерные фары и т.д. и т.п.
Система беспилотного управления позволяет в автоматическом режиме припарковать Audi A8, причем для этого даже не обязательно находиться внутри автомобиля — все действия выполняются с помощью фирменного приложения для смартфона. При движении по трассе со скоростью до 60 км/ч автопилот не только следит за рядностью, выдерживает заданную скорость и притормаживает перед внезапно возникающими препятствиями, но еще и следит за состоянием водителя. Если он утомлен или заснул, что неудивительно с учетом наличия автопилота, то умная система попытается разбудить его, а если это не удастся — медленно остановится во избежание аварии.
Пневмоподвеска с четырьмя электроприводами служит не только банальному комфорту, гася крены в поворотах и при резком торможении. Она сканирует дорогу и окружающую ситуацию с помощью камер, после чего может автоматически предпринять необходимые действия — например, «подпрыгнуть» перед ямой на дороге или приподнять любой из бортов седана при опасности бокового столкновения, тем самым защитив водителя и пассажиров от удара.
Приборная панель состоит из двух сенсорных дисплеев на 10,1 и 8,6 дюймов с тактильным откликом на нажатия, для мультимедийного центра предусмотрен съемный пульт управления в виде 5,7-дюймового металлического «смартфона», а в подголовники передних сидений встроены 10-дюймовые Android-планшеты, которые при необходимости можно снять и использовать вне салона. Пассажиры могут получить не только раздельный климат-контроль, но и систему вентиляции и ароматизации воздуха, массаж тела с помощью кресел и даже функцию массажа ступней.
Премиум-седан будет оснащаться широкой гаммой бензиновых и дизельных двигателей, но нас традиционно больше интересует гибридная MHEV-версия, способная разогнаться исключительно на электротяге до 135 км/ч и проехать на одном заряде батарей до 50 км, что весьма неплохо для неподключаемого гибрида (для сравнения — Toyota Prius в таком режиме может проехать всего пару километров).
Продажи нового Audi A8 стартуют уже осенью, цены стартуют с отметки 90 тыс. евро.
Источник: Motor