Обновленный геймерский ноутбук Razer Blade получил процессор Intel Kaby Lake и опциональный 4K-дисплей

Компания Razer в очередной раз обновила свой 14-дюймовый игровой ноутбук Blade, впервые оснастив его опциональным 4K-дисплеем с разрешением 3840×2160 точек и новым процессором Intel Core i7-7700HQ (Kaby Lake). Большинство других характеристик компактной геймерской модели остались без изменений — это мощная дискретная видеокарта NVIDIA GTX 1060, более чем достаточные объемы оперативной памяти и носителя данных, а также стильный алюминиевый корпус и клавиатура с подсветкой.

Видеокарта NVIDIA GTX 1060 отличается наличием 6 ГБ видеопамяти VRAM, объем оперативной памяти в различных конфигурациях стартует с отметки 16 ГБ DDR4, а для хранения данных можно выбрать SSD формата M2 емкостью 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Емкость аккумулятора составляет 70 Втч, однако о времени автономной работы точных данных нет, так как оно будет весьма сильно зависеть от модели использования.

Отметим, что Razer Blade выделяется не только аппаратными характеристиками, но и довольно высокой стоимостью. Так, начальная версия с Full HD дисплеем и SSD на 256 ГБ стоит $1899, а за топовую конфигурацию с 4K-экраном, процессором Intel Core i7-7700HQ и SSD на 1 ТБ придется заплатить $2799.

Источник: Engadget