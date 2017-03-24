Обновленный проигрыватель онлайн-радио Xiaomi Mi Internet Radio со встроенным аккумулятором оценивается в $22

Компания Xiaomi представила обновленную версию своего беспроводного интернет-радио Mi Internet Radio. Единственным отличием обновленной модели от оригинала является наличие встроенного аккумулятора емкостью 1000 мА•ч.

Оригинальная модель работала только от внешнего источника питания, что накладывало определенные ограничения на условия использования устройства. Теперь устройство можно спокойно брать с собой, например, на дачу или в любое другое место, не переживая по поводу питания гаджета. К сожалению, производитель не приводит точных данных касательно автономности устройства.

Функциональные возможности обновленной Mi Internet Radio полностью идентичны таковым у оригинала. Помимо проигрывания онлайн-радиостанций устройство может воспроизводить аудио со смартфона или другого устройства, передаваемое по беспроводному интерфейсу Wi-Fi или Вluetooth. Настройка Mi Internet Radio осуществляется посредством приложения Mi Home App. Xiaomi обещает доступ к более 300 тыс. станций с музыкой разных жанров. Разумеется, речь идет о китайских радиостанциях.

Обновленная версия Xiaomi Mi Internet Radio оценивается в $22 и уже доступна для покупки в официальном онлайн-магазине Xiaomi Mi App, так и в интернет-магазинах Mi App, Lynx, Suning и Jingdong Mall.

Источник: gizmochina