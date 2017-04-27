Обновлённое приложение Google Trips может автоматически загружать купленные билеты из Gmail и делиться сведениями о поездках

В прошлом году компания Google выпустила мобильное приложение Trips, которое позволяет людям организовать свои планы поездок и выяснить, что делать, когда они прибудут в пункт назначения. А теперь в приложении появилось несколько новых функций, которые сделают его еще более полезным.

Google Trips теперь автоматически загружает купленные билеты на поезд и автобус, которые были отправлены на электронную почту Gmail пользователя. Приложение ранее объединяло все сведения о бронировании рейсов, отелей и автомобилей, поэтому сегодняшнее обновление делает общее представление о планах поездок более полным. Вся информация может быть сохранена для просмотра в автономном режиме. Это может быть полезно при поездках в регионы с ограниченным интернет-доступом. Также разработчики добавили возможность вручную добавлять бронирование отелей и т.д. Наконец, внедрена возможность делиться поездками с другими. Это может быть полезно при путешествии с другими людьми.

Загрузить приложение Google Trips можно по следующим ссылкам: Android и iOS.

Источник: The Verge