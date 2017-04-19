Обновлённый смартфон ZTE Axon 7s получил процессор Snapdragon 821 и ОС Android 7.1

Компания ZTE расширила модельный ряд смартфонов, подготовив к выпуску устройство Axon 7s, которое является улучшенной модификацией прошлогоднего флагмана Axon 7.

Новинка получила такой же 5,5-дюймовый AMOLED дисплей с QHD разрешением 2560х1440 точек. Зато в модели Axon 7s используется более производительный процессор Snapdragon 821 (вместо Snapdragon 820). Точные сведения о технических характеристиках новой модели пока не уточняются. Вероятно, сохранились прошлогодние конфигурации подсистемы памяти. Объем оперативной памяти в Axon 7 составляет 4 либо 6 ГБ в зависимости от модификации. Флэш-памяти при этом 64 либо 128 ГБ. В аппарате используется 20-мегапиксельная основная камера. Устройство работает под управлением операционной системы Android 7.1. Также пользователям будет доступна версия Axon 7 Max с батареей ёмкостью 4100 мАч.

Информация о цене и сроках начала продаж обновлённого смартфона ZTE Axon 7s пока не сообщается.

Источник: gsmarena