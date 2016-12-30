Образовательная платформа Prometheus рассказала об итогах работы за 2 года и провела масштабное техническое обновление

Образовательная платформа Prometheus подвела итоги своей работы за 2 минувших года. Информацией о достижениях платформы поделился один из её основателей Иван Примаченко на страницах Facebook.

Отмечается, что за прошедшие 2 года пользователи Prometheus смогли сэкономить около 100 млн грн с помощью бесплатных онлайн-курсов вместо прохождения аналогичных платных курсов офлайн. Сайт образовательной платформы посетило 2 млн уникальных пользователей. Количество зарегистрированных слушателей за этот год удвоилось и достигло 300 тыс. Из них 55 тыс. получили сертификаты об успешном окончании курсов. Все вместе слушатели Prometheus просмотрели 40 беспрерывных лет видео лекций.

Дополнительно Иван Примаченко рассказал о завершении масштабных работ по техническому обновлению Prometheus. Так как количество пользователей ресурса существенно возросло, было решено перенести сайт на более производительные серверы. Они в 10 раз мощнее тех, на которых сайт размещался ранее. Благодаря этому сайт начнет работать быстро даже в момент одновременного старта нескольких популярных курсов. Вместе с тем, в интерфейс сайта внесено множество исправлений и улучшений. Кроме того, сайт теперь будет принципиально лучше адаптирован для пользователей с ограниченными возможностями. Это обновление сайта — последний шаг подготовки к запуску долгожданных мобильных приложений для Android и iOS, запуск которых запланирован на январь!

Источник: Facebook 1, 2