Общественный транспорт будущего: Киев получил пять автономных троллейбусов «Богдан Т701.17» с запасом хода 1 км и системами рекуперации и видеонаблюдения

Мы неоднократно писали про систему общественного транспорта столицы Украины. Оказывается, городские власти собираются реализовывать не только футуристические трамтрейны и метробусы или сверхдолгоиграющие проекты вроде метро на Троещину, но и вполне реалистичные решения. В частности, на днях в троллейбусное депо №2 поступило пять автономных троллейбусов «Богдан Т701.17», основным отличием которых от своих обычных собратьев является возможность движения без подключения к электрической сети.

Опциональная система автономного хода позволяет новым троллейбусам проехать 1 км со скоростью 10 км/ч без использования штанг, благодаря чему они смогут объезжать ДТП и аварийные участки с обрывом контактной линии и, соответственно, меньше создавать и стоять в пробках. В движение тролейбус приводится асинхронным электромотором мощностью 180 кВт с транзисторной системой управления на IGBT-модулях, а встроенная система рекуперации позволяет дополнительно экономить электроэнергию.

Модель «Богдан Т701.17» длиной порядка 12 м с низкопольным салоном вмещает более 100 пассажиров, при этом предусмотрено 34 сидячих места. Транспорт оборудован кондиционерами, выделенными местами для колесных кресел и пандусами, поручнями и поясными ремнями, а также средствами сигнализации водителю и системой видеонаблюдения. Производитель отмечает, что при желании заказчика данную модель также можно оснастить Wi-Fi сетью.

Источник: КГГА