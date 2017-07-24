Объявлен второй партнёр первого в Украине мобильного банкинга и запущен предзаказ на новые карты

Около двух месяцев назад Дмитрий Дубилет анонсировал запуск первого в Украине исключительно мобильного банкинга. А теперь об этом проекте появились дополнительные сведения.

В дополнение к iBox Bank партнёром проекта также является «Универсал Банк». Отмечается, что iBox Bank первым стал клиентом, потому все новости о запуске мобильного банкинга были посвящены именно ему. Но сейчас можно говорить о том, что техническая интеграция с «Универсал Банком» проходит намного быстрее. Это значит, что именно этот банк будет запущен первым. В связи с этим, с сегодняшнего дня открыт предварительный заказ на карту и сопутствующее приложение под брендом Monobank.

«В первую очередь, это будут невероятно крутые карта и мобильное приложение. Из принципиально нового — на карте будет доступна очень выгодная и технологичная рассрочка. И еще несколько крутых фич, которые будем держать в тайне до самого запуска», — заявил Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

Он также напомнил о главном преимуществе мобильного банкинга. У банка не будет отделений. Благодаря тому, что не будет колоссальных расходов на содержание инфраструктуры, условия по новой карте обещают сделать лучшими на рынке. Ранее также сообщалось, что для клиентов планируется предоставлять кредитные лимиты до 100 тыс. грн с льготным периодом до двух месяцев, начислять высокий процент на остаток собственных средств на карте, а также возвращать проценты от покупок (кешбэк).

Оставить заявку на оформление карты Monobank можно на официальном сайте проекта. При этом, регистрировать заявки могут и те люди, которые уже оставили заявку на оформление карты iBox Bank.

Источник: Facebook