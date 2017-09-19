Ocean Master, Ocean Harmony и Ocean Lite – кодовые имена новых смартфонов HTC, которые выйдут до конца года

Незадолго до того, как объявить об уходе с рынка недорогих смартфонов с целью концентрации усилий на более дорогих аппаратах стабильно убыточная HTC, которая может продаться Google, подтвердила, что в этом году сократит модельных ряд вдвое – до 6-7 аппаратов. Учитывая тот факт, что компания уже представила смартфоны U Ultra, U Play и U11, что в нынешнем году кроме этих устройств нас ожидает еще три-четыре новых смартфона. И вот сейчас член сообщества HTC Корн Чен поделился кодовыми именами трех грядущих моделей: Ocean Master, Ocean Harmony и Ocean Lite. Чен также опубликовал некоторые технических характеристики устройств.

Модель Ocean Master должна получить 6-дюймовый экран и две камеры разрешением 12 Мп и 8 Мп. Объем оперативной памяти составит 4 или 6 ГБ, встроенной памяти – 64 или 128 ГБ.

Смартфоны Ocean Lite и Ocean Harmony будут предлагаться только в одной версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ энергонезависимой памяти. Разница между ними будет заключаться в размере экрана: 5,2 дюйма у Ocean Lite и 6 дюймов – у Ocean Harmony.

Сообщается, что Ocean Master и Ocean Lite будут представлены в ноябре, тогда как Ocean Harmony выйдет под конец года – такой себе подарок от HTC к Рождеству.

Источник также отмечает, что смартфон HTC U11 Life (Ocean Life), о котором мы узнали недавно и который, как ожидается, выйдет по программе Android One, это отдельное устройство. Таким образом, с учетом HTC U11 Life получается ровно семь смартфонов. Можно еще вспомнить о Google Pixel 2, но в данном случае HTC выступает только производителем и логично предположить, что он в этот зачет не идет.

Источник: gsmarena