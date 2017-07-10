Oculus во второй раз за этот год снизила цену комплекта гарнитуры Oculus Rift и контроллеров Oculus Touch на $200 (до $400)

В начале этого года компания Oculus снизила стоимость комплекта из гарнитуры виртуальной реальности Oculus Rift и контроллеров Oculus Touch на немалые $200 – c $800 до $600. Оказалось, что это еще не предел и сейчас компания сделала еще более привлекательное по цене предложение, пускай и временное: комплект гарнитура Oculus Rift + контроллеры Touch теперь можно приобрести еще на $200 дешевле. То есть, за $400, что соответствует стоимости PSVR, которая до этого времени являлась самой доступной гарнитурой VR среди предназначенных для игр на ПК или игровых консолях. В общем, предложение как раз из категории тех, от которых сложно отказаться (для заинтересованных покупателей).

Это щедрое и ограниченное по времени предложение является частью летней акции Summer of Rift компании Oculus, в рамках которой ожидаются анонсы новых игр и распродажи существующих проектов. К примеру, на минувших выходных была распродажа со скидками до 60%.

И хотя ежегодная конференция разработчиков Oculus Connect 4 пройдет только в октябре, до ее проведения компания обещает не молчать, а радовать поклонников новыми новостями.

Как уже отмечалось выше, предложение купить комплект из гарнитуры Oculus Rift и контроллеров Oculus Touch ограничено по времени и будет действовать следующие шесть недель.

Источник: Engadget