Oculus VR купила стартап The Eye Tribe, разрабатывающий решения для отслеживания взгляда пользователя

Компания Oculus VR, принадлежащая соцсети Facebook, купила стартап The Eye Tribe из Дании. Он занимается разработкой программного обеспечения для технологий отслеживания взгляда. К сожалению, подробности сделки пока не сообщаются. Нет сведений о сумме приобретения и дальнейшей судьбе команды The Eye Tribe.

Напомним, во время проведения MWC 2014 представитель компании The Eye Tribe Андерс Бо Педерсен (Anders Bo Pedersen) продемонстрировал возможность управления смартфоном или планшетом при помощи взгляда. Пользователю доступна возможность взаимодействовать с мобильным устройством при помощи взгляда аналогично тому, как происходит управление при помощи прикосновений к сенсорному дисплею. Например, можно управлять игровым процессом, не загораживая обзор, перелистывать страницы, осуществлять прокрутку изображения. Все эти действия осуществляются путем направления взгляда в нужном направлении. Для отслеживания взгляда используется внешний модуль, который подключается к порту Micro-USB и требует некоторой калибровки. Также в The Eye Tribe работали над технологией улучшения рендеринга сцен виртуальной реальности. Предлагается осуществлять рендеринг не всей сцены, а лишь той части, куда направлен взгляд пользователя, что позволяет повысить производительность.

Вероятно, наработки The Eye Tribe будут использоваться компанией Oculus VR для улучшения функциональных возможностей её шлема виртуальной реальности Oculus Rift.

Источник: Engadget