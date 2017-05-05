Oculus закрывает свою студию Story Studio, занимавшуюся производством фильмов для виртуальной реальности
Компания Oculus, принадлежащая Facebook, объявила о закрытии Story Studio, собственной VR-киностудии, известной по короткометражному мультфильму Henry, удостоенному престижной премии «Эмми», и прочим работам. Печальную новость о закрытии студии в блоге компании приподнес вице-президент Oculus VR Джейсон Рубин.
В официальном заявлении Джейсон Рубин объявил, что это решение связано со стремлением компании переключиться на финансирование внешних создателей, выделив $50 млн на производство неигровых VR-проектов. Помимо денежных средств Oculus создатели могут рассчитывать и на другого рода поддержку: дополнительные советы и вспомогательные материалы, передовой опыт в области создания фильмов для VR и возможности для сетевого взаимодействия.
«Мы по-прежнему глубоко привержены идее возведения экосистемы творческого контента и фильмов для виртуальной реальности, – пишет Джейсон Рубин. Теперь, когда огромное сообщество режиссеров и разработчиков посвятило себя VR-искусству, мы собираемся сосредоточиться на финансировании и поддержке их контента».
В пресс-службе компании заявили, что члены главной команды Story Studio смогут либо перейти на новые должности в Oculus, либо уйти в другие творческие проекты. Компания Oculus и дальше будет поддерживать Quill, инструмент для рисования в виртуальной реальности, который Story Studio специально разработала для своего новейшего и, похоже, последнего VR-фильма Dear Angelica.
Но не похоже, что компания намерена заниматься развитием и расширением функциональности инструмента. Также неясно, намерена ли Oculus и дальше сотрудничать с художниками, которые использовали Quill для разработки комиксов виртуальной реальности.
- Студия Oculus Story Studio была создана в начале 2015 года. За два с лишним года своего существования она успела выпустить три короткометражных фильма: дебютная работа Lost, вышеупомянутый Henry и последний фильм Dear Angelica. Все они получили всеобщее признание со стороны критиков и считаются лучшими работами в области фильмов виртуальной реальности. Интересно, смогут ли другие удержать и поднять планку качества, установленную Oculus Story Studio.