«Одна ночь на iPhone 7»: Apple рекламирует возможности камер своих смартфонов в условиях недостаточной освещенности [фото]

На днях компания Apple рассказала, как создавались фотографии для недавнего проекта One Night on iPhone 7, являющегося частью рекламной кампании «Снято на iPhone» (Shot on iPhone). На сей раз компания решила продемонстрировать «впечатляющие» возможности камер смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus при съемке в условиях недостаточной освещенности. Для этого компания привлекла фотографов со всего мира, которые сделали снимки в разных частях земного шара (от Шанхая до Южной Африки) в ночь на 5 ноября 2016 года. Часть снимков Apple выложила на своем официальном сайте. Также сообщается, что лучшие работы вскоре украсят рекламные стенды в 25 странах мира.

Фотографии разные: от арктических ледяных пещер и индонезийских вулканов до ночных клубов Йоханнесбурга и улиц Шанхая.

По словам Apple, каждый день независимо от времени суток люди по всему миру снимают на iPhone чаще, чем на любую другую камеру. Иными словами, камера iPhone – самая популярная в мире. Кроме того, в Apple отмечают, что система оптической стабилизации и светосильный 6-элементный объектив с диафрагмой F/1.8 камер iPhone 7 и iPhone 7 Plus позволяют легко снимать фото и видео при низкой освещенности. Как утверждается, более высокая светосила объектива позволяет сенсору камеры iPhone 7 улавливать до 50% больше света по сравнению с камерой iPhone 6s, а оптическая стабилизация компенсирует случайные сотрясения при съемке.

Фотограф Эльса Бледа (Elsa Bleda) заявила, что iPhone дает невероятную свободу для профессионалов из-за огромного количества доступных приложений.

Некоторые фотографы ради хорошего снимка готовы на многое. Например, Рубен Ву из Чикаго отправился на остров Ява в Индонезии, чтобы заснять 130 активных вулканов во время рассвета.

А Руаридих МакГлинн отправился за снимками в Исландию. Как он заявил, он хотел показать Исландию в другом свете.

«Я хотел сделать серию неожиданных снимков, которая расширила бы границы мобильной фотографии и позволила людям переосмыслить Исландию — особенно в ночное время» — Руаридих МакГлинн, фотограф.

Еще несколько работ:

