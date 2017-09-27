Однокристальная платформа Mediatek MT6739 нацелена на бюджетные смартфоны

Выставку India Mobile Congress 2017 компания Mediatek выбрала для анонса новой однокристальной системы MT6739, ориентированной на бюджетные смартфоны. Новинка, пришедшая на смену MT6735, содержит четырехъядерный CPU, поддерживает двойные камеры, экраны с соотношением 18:9 и режим Dual 4G VoLTE.

Что касается CPU, это 64-разрядный процессор ARM Cortex-A53, работающий на частоте 1,5 ГГц. Составляющая SoC, отвечающая за обработку графики, — GPU PowerVR GE8100 с частотой до 570 МГц.

Однокристальной системе MT6739 по силам воспроизведение видео в разрешении 1080p с кадровой частотой 30 к/с. Поддерживаются стандарты кодирования H.265 и H.264, в том числе, запись видео 1080p с кадровой частотой 30 к/с со сжатием H.264.

Платформа поддерживает экраны разрешением до 1440х720 пикселей, оперативную память LPDDR3 (до 3 ГБ) и флэш-память eMMC 5.1.

Среди других достоинств производитель отмечает поддержку двойных камер (8 Мп+0,3 Мп), сотовый модем LTE Cat4 с поддержкой Dual 4G VoLTE и технологию смарт-антенн MediaTek TAS 2.0 для повышения качества связи.

Кроме того, есть встроенная поддержка Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2, FM и GPS+Glonass / GPS+Beidou.

Первые смартфоны с этой SoC должны выйти на рынок в конце этого года.

Источник: mediatek