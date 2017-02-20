Однокристальная система Xiaomi Pinecone будет представлена 28 февраля
Вслед за появившимися слухами компания Xiaomi подтвердила информацию о разработке собственного мобильного процессора. Причём, чип с кодовым названием Pinecone уже практически готов. Его официальный анонс состоится 28 февраля в Пекине.
Разработкой процессора Pinecone занимается компания Pinecone Electronics, являющаяся совместным предприятием Xiaomi и Leadcore. Xiaomi принадлежит 51% акций СП. Компания Pinecone Electronics была основана в ноябре 2014 года. Таким образом, разработка чипа ведётся уже около двух лет.
Благодаря выпуску собственного процессора Xiaomi сможет снизить свою зависимость от других производителей чипов, например, Qualcomm и MediaTek. Также в чипах, вероятно, будут реализованы технологические наработки в сфере мобильной связи Leadcore. Наконец, переход на собственные процессоры позволит снизить их стоимость в долгосрочной перспективе.
Источник: Engadget
- Ещё в конце прошлого года появились сведения о том, что смартфон Xiaomi Mi 5c может получить процессор собственной разработки. Эта модель, судя по слухам, содержит 8-ядерный чип, 3 ГБ оперативной памяти и работает под управлением ОС Android 7.1.1 (Хотя на прототипах установлена версия Android 6.0).
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- Позже стало известно, что процессор Pinecone будет представлен в виде двух версий, предназначенных для создания смартфонов различных классов.