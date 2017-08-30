Официально: Дара Хосровшахи – новый руководитель Uber

Совет директоров Uber (куда все еще входит основатель и бывший глава Uber Тревис Каланик) официально объявил имя нового руководителя. Как и предполагалось накануне, им стал 48-летний уроженец Ирана Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi), который до недавнего времени управлял туристическим сервисом Expedia.

Как сообщалось ранее, конкурентами Хосровшахи за кресло руководителя всемирно известного сервиса онлайн-вызова такси, который сейчас переживает не лучшие времена и пытается справиться с имиджевым кризисом, выступали руководитель General Electric Джеффри Иммельтом и глава Hewlett Packard Enterprise Мег Уитмен.

Хосровшахи предстоит решить массу проблем, которые накопились у Uber. Компания постоянно терпит убытки, с ней судится Alphabet (владелец Google), обвиняя в краже технологии самоуправляемых автомобилей. Кроме того, ее руководство обвиняют в нарушении этики, сексизме и домогательствах. В июне член совета директоров компании Дэвид Бондерман отпустил сексистскую шутку в адрес единственной женщины в совете Арианы Хаффингтон, отметив, что появление второй женщины в совете приведет лишь к увеличению болтовни. После этого Бондерман уволился. Причем иски летят не только извне, конфликтуют и сами акционеры между собой: недавно Benchmark обвинила Каланика в мошенничестве и в судебном порядке потребовала лишить его контроля над тремя местами в совете директоров и полностью исключить из совета.

В официальном заявлении по поводу назначения Хосровшахи новым CEO совет директоров Uber отметил, следующее: «Дара – лучший кандидат на должность руководителя компании, человек, которому под силу повести компанию в светлое будущее, создавая продукты мирового класса, меняя целые города и наполняя жизни водителей и пассажиров по всему миру новыми ценностями, одновременно улучшая корпоративную культуру и делая Uber лучшим местом работы».