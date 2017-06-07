Официально: Электромобиль Fisker EMotion будет стоить от $130 тыс. и выше, что сравнимо с ценой на топовую Tesla Model S (P100D)

Компания Fisker Inc опубликовала новые тизеры серийной версии электромобиля EMotion, а также объявила дату старта предзаказа и официальную стоимость. Начнем с самого важного — новинка будет стоить от $129900 и выше, что соответствует топовой версии основного конкурента Tesla Model S (P100D).

Судя по новым фотографиям, серийная версия Fisker EMotion лишь незначительно будет отличаться от показанного ранее прототипа. Напомним, что этот электромобиль построен на карбон-алюминиевой платформе, он сможет разгоняться до 260 км/ч и проезжать до 640 км от полного заряда аккумуляторов.

Разработчик упомянул о собственной системе быстрой зарядки UltraCharger, которая сможет добавить электромобилю 160 км пробега всего за 9 минут зарядки. Также EMotion получит продвинутую систему автопилотирования на основе лидаров и панорамных камер.

Продажи электромобилей Fisker EMotion будут осуществляться с помощью фирменного сайта и специальных центров, обслуживанием будет заниматься сеть The Hybrid Shop (THS). Если у вас есть лишние $130 тыс., то вы сможете со вкусом потратить их, оставив заявку на электросуперкар начиная с 30 июня 2017 года. О точных сроках поставки первым клиентам пока не сообщается.

Источник: Fisker Inc.